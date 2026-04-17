Payward, управляющая криптовалютной биржей Kraken, объявила о приобретении чикагской компании Bitnomial. Сделка стоимостью до $550 млн значительно расширит предложение Kraken в сфере регулируемых криптодеривативов под надзором CFTC, включая фьючерсы и опционы на биткоин.

Payward расширяет присутствие на рынке деривативов

Компания Payward, являющаяся материнской структурой известной криптовалютной биржи Kraken, достигла соглашения о приобретении чикагской фирмы Bitnomial. Оценочная стоимость сделки может достигнуть $550 млн, которые будут выплачены как наличными, так и акциями. Это приобретение позволит Kraken значительно укрепить свои позиции на рынке регулируемых криптодеривативов, интегрировав инфраструктуру Bitnomial, находящуюся под надзором Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

Завершение сделки ожидается в первой половине 2026 года, после получения всех необходимых одобрений от регулирующих органов. Команда Bitnomial, которая более десяти лет занималась разработкой и внедрением инновационных решений в сфере деривативов, предоставит Kraken полный набор инструментов и лицензий для работы на этом сегменте рынка.

Что Kraken получит от Bitnomial

Bitnomial оперирует тремя ключевыми структурами, находящимися под регулированием CFTC: лицензированной биржей (DCM), клиринговой организацией деривативов (DCO) и фьючерсным брокером (FCM). Совокупность этих лицензий и инфраструктуры делает Bitnomial одной из немногих полностью регулируемых платформ для криптодеривативов в Соединенных Штатах.

Среди инновационных продуктов, разработанных Bitnomial, выделяются регулируемые CFTC бессрочные фьючерсы, опционы на биткоин (BTC) с физической поставкой, а также маржинальная спотовая торговля криптовалютами с увеличенным кредитным плечом. Кроме того, Bitnomial предлагает возможность использования криптовалюты в качестве залога и для расчетов по сделкам, что является важным преимуществом для институциональных инвесторов.

Это приобретение является частью долгосрочной стратегии Payward по масштабированию своей инфраструктуры. Ранее компания уже приобретала NinjaTrader и Small Exchange, что свидетельствует о целенаправленном расширении возможностей в области торговли деривативами. Недавние инвестиции в размере $200 млн от Deutsche Börse Group оценили Payward примерно в $13,3 млрд, подчеркивая высокий потенциал и стремление к росту.

Значение сделки для крипторынка и инвесторов

Приобретение Bitnomial компанией Payward подтверждает общую тенденцию к консолидации и профессионализации в криптоиндустрии. В условиях усиливающегося регуляторного давления и растущего интереса со стороны институциональных инвесторов, наличие лицензий и регулируемой клиринговой инфраструктуры становится ключевым конкурентным преимуществом для криптовалютных бирж. Объемы торгов на спотовых рынках уже не являются единственным мерилом успеха; способность предоставлять сложные финансовые продукты в соответствии с законодательством выходит на первый план.

По мере того как институциональный интерес к регулируемым деривативам на криптоактивы в США продолжает расти, компании, контролирующие процессы расчетов и клиринга, получают стратегическое преимущество. Эта сделка позволит Kraken предложить более широкий спектр продуктов и услуг, привлекая новых крупных игроков на свою платформу. Эффективность интеграции технологий и команд Bitnomial с существующими структурами Kraken и NinjaTrader определит, насколько быстро Payward сможет реализовать потенциал своих инвестиций в $550 млн и укрепить свои позиции на мировом рынке.

Что это значит для российских и СНГ пользователей?

Для пользователей из России и стран СНГ данная сделка напрямую не повлияет на доступность услуг Kraken или Bitnomial, так как обе платформы ориентированы на регулируемые рынки США и имеют ограничения для граждан этих регионов. Однако, косвенно, это может способствовать общему развитию и легитимизации криптоиндустрии, что в долгосрочной перспективе может повлиять на глобальные стандарты регулирования и предложения продуктов. Российским майнерам и инвесторам следует продолжать ориентироваться на локальные или международные платформы, доступные в их юрисдикции, и следить за развитием регулирования в РФ и СНГ.