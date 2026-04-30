Платежная компания PayPal объявила о реорганизации бизнеса, разделив структуру управления на три направления, одно из которых будет сфокусировано на цифровых активах. Генеральный директор PayPal Энрике Лорес заявил: «Реструктуризация упростит принятие решений, повысит ответственность и ускорит рост компании».

Энрике Лорес, генеральный директор PayPal, подчеркнул, что новая структура управления позволит компании быстрее адаптироваться к изменениям на рынке. В рамках реорганизации криптоподразделение Payment Services & Crypto получит больше автономии и ресурсов для развития.

Новое подразделение Payment Services & Crypto объединит платформенные решения, процессинг и криптовалютные сервисы, включая стейблкоин PYUSD. Временным руководителем назначен Джефф Померой. Подразделение Checkout Solutions & PayPal будет отвечать за сервисы для потребителей и продавцов, а Consumer Financial Services & Venmo — за платформу потребительских финансовых услуг на базе приложения Venmo.

В феврале 2024 года PayPal, MoonPay и M0 анонсировали продукт PYUSDx, который позволяет разработчикам выпускать собственные стейблкоины на базе PYUSD для конкретных экосистем и приложений. Новая реорганизация усиливает фокус компании на криптовалютных сервисах, что соответствует тренду интеграции цифровых активов в традиционные финансовые системы.

Выделение криптоподразделения в отдельное направление может ускорить развитие криптовалютных сервисов PayPal, включая стейблкоин PYUSD. В редакции MinerWorld отмечают, что это решение может повысить доверие к криптовалютам со стороны традиционных финансовых институтов и стимулировать их массовое принятие.

Для российских майнеров и инвесторов это означает новые возможности для интеграции криптовалют в платежные системы, особенно с учетом курса ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1. Кроме того, развитие криптоподразделения PayPal может повлиять на регулирование цифровых активов в России, включая применение ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах».