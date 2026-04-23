Введение: Неожиданный поворот судьбы

Сэм Бэнкман-Фрид, сооснователь печально известной криптовалютной биржи FTX, которая в ноябре 2022 года потерпела крах, оставив инвесторов без 8 миллиардов долларов, в настоящее время отбывает 25-летний тюремный срок. Однако, несмотря на его заключение, инвестиционный портфель, сформированный под его руководством, продолжает демонстрировать поразительный рост. Этот феномен вызывает удивление: человек, который не смог удержать на плаву собственную компанию, оказался автором одних из самых успешных венчурных инвестиций последнего десятилетия.

Контекст: Две стороны империи SBF

Для полного понимания этой ситуации необходимо рассмотреть структуру бизнес-империи Бэнкмана-Фрида. Она состояла из двух ключевых компонентов: криптовалютной биржи FTX, предназначенной для обычных пользователей, где хранились и торговались цифровые активы, и хедж-фонда Alameda Research, который занимался высокорисковыми инвестициями. Основная проблема заключалась в том, что Alameda тайно использовала средства клиентов FTX без их ведома и согласия. Инвесторы полагали, что их активы находятся на бирже, в то время как Бэнкман-Фрид направлял эти средства на приобретение долей в стартапах и криптовалютных токенах.

В ноябре 2022 года выяснилось, что около 40% активов Alameda Research составлял FTT — собственный токен FTX. Это открытие спровоцировало панику среди клиентов: за 72 часа было запрошено на вывод около 6 миллиардов долларов. Биржа не смогла выполнить эти обязательства, что привело к ее коллапсу.

Что произошло: Рост активов из тюрьмы

Ирония судьбы заключается в том, что активы, в которые Бэнкман-Фрид вложил средства клиентов, с тех пор значительно выросли в цене, увеличившись в десятки и тысячи раз. Рассмотрим два наиболее ярких примера:

Cursor (ранее Anysphere): В апреле 2022 года Alameda Research инвестировала 200 000 долларов в стартап Anysphere, основанный четырьмя выпускниками Массачусетского технологического института (MIT). Это была так называемая «предпосевная» стадия, когда у компании, по сути, есть только идея и прототип. Anysphere разрабатывала инструмент для программистов, который позже стал известен как Cursor — ИИ-редактор кода, позволяющий писать программы на естественном языке. За свои 200 000 долларов Alameda получила примерно 5% компании. Спустя семь месяцев после банкротства FTX, управляющие продали эту долю за те же 200 000 долларов, не получив прибыли. Однако 21 апреля 2026 года SpaceX объявила о намерении приобрести Anysphere за 60 миллионов долларов. К этому моменту Cursor использовался 67% компаний из списка Fortune 500, а годовая выручка превысила 1 миллион долларов. Если бы доля Alameda сохранилась, ее стоимость составила бы около 3 миллионов долларов, что означает доходность примерно в 15 000 раз. Хотя после нескольких раундов финансирования реальная доля Alameda была бы размыта, ее стоимость все равно исчислялась бы сотнями тысяч или миллионами долларов. Похоже, управляющие недооценили потенциал ИИ-редакторов кода, в то время как Бэнкман-Фрид, вероятно, видел перспективу.

Anthropic: В том же апреле 2022 года Бэнкман-Фрид инвестировал 500 миллионов долларов из средств Alameda в раунд Series B компании Anthropic, получив около 8% акций. Anthropic — это ИИ-лаборатория, основанная бывшими сотрудниками OpenAI, известная разработкой конкурирующей с ChatGPT модели Claude. На тот момент инвестиция была сделана до того, как ChatGPT произвел революцию в мире ИИ. В марте 2024 года управляющие FTX продали 2/3 своей доли в Anthropic за 884 миллиона долларов. Оставшаяся треть акций оценивается примерно в 1,5 миллиарда долларов. Таким образом, первоначальные 500 миллионов долларов превратились в 2,384 миллиарда долларов, что составляет почти пятикратный рост.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ

История Сэма Бэнкмана-Фрида служит ярким напоминанием о двух ключевых аспектах криптовалютного рынка. Во-первых, она подчеркивает риски централизованных платформ. Хранение активов на биржах всегда сопряжено с риском недобросовестного использования средств или некомпетентного управления, как это произошло с FTX. Для майнеров и инвесторов из России и СНГ это особенно актуально в условиях ужесточения регулирования и потенциальных санкций, которые могут привести к блокировке аккаунтов или заморозке средств на централизованных платформах. Рекомендуется использовать некастодиальные кошельки для долгосрочного хранения активов, а для торговли выбирать проверенные биржи с прозрачной отчетностью.

Во-вторых, этот случай демонстрирует потенциал венчурных инвестиций в перспективные технологические стартапы, особенно в сфере искусственного интеллекта и блокчейна. Хотя Бэнкман-Фрид использовал неправомерные методы для финансирования этих инвестиций, его способность распознавать будущих лидеров рынка впечатляет. Для инвесторов это подчеркивает важность диверсификации портфеля и изучения новых технологий, но всегда с соблюдением принципов законности и этики. Для майнеров, которые часто являются ранними адептами технологий, это может быть сигналом к изучению возможностей инвестирования в проекты, находящиеся на стыке майнинга, блокчейна и ИИ, но с обязательной проверкой их надежности и соблюдением всех правовых норм.

«Человек, который не смог сохранить собственную компанию, оказался автором одних из самых точных венчурных ставок десятилетия», — отмечают аналитики.

Этот парадокс Бэнкмана-Фрида, где его преступные действия привели к краху биржи, но его инвестиционные решения принесли огромную прибыль, заставляет задуматься о сложности оценки талантов и этических границ в мире финансов и технологий.