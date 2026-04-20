Palantir вызвал критику из-за концепции ИИ-управляемой военной доктрины

Публикация фрагментов из готовящейся к выходу в 2025 году книги генерального директора Palantir Алекса Карпа, посвященной идеям применения искусственного интеллекта в военных операциях, спровоцировала новую волну критики. Это событие вновь актуализировало давние дебаты о роли технологических гигантов Кремниевой долины в оборонной сфере и их влиянии на национальную безопасность.

В основе дискуссии лежат предложения Карпа о создании «ИИ-управляемой военной доктрины», которая, по его мнению, позволит значительно повысить эффективность и точность военных действий. Концепция Palantir предполагает использование передовых алгоритмов для анализа огромных объемов данных, прогнозирования развития событий на поле боя, оптимизации логистики и принятия решений в реальном времени. Сторонники такого подхода утверждают, что это может сократить человеческие потери и сделать конфликты более «хирургически» точными. Однако противники выражают серьезные опасения по поводу этических аспектов, автономности систем вооружения и потенциального расширения конфликтов из-за ускоренного принятия решений.

Palantir Technologies, известная своими платформами для анализа данных, давно сотрудничает с государственными структурами и оборонными ведомствами США и других стран. Компания предоставляет программное обеспечение, которое используется для разведки, контртеррористических операций и логистического планирования. Это сотрудничество регулярно вызывает протесты со стороны правозащитных организаций и части общественности, которые указывают на риски нарушения конфиденциальности, использования технологий для слежки и усиления государственного контроля. Новая инициатива Карпа лишь подлила масла в огонь этих споров, поскольку она затрагивает фундаментальные вопросы о будущем войны и месте человека в ней.

Обсуждение предложений Palantir выходит за рамки чисто технологических вопросов, затрагивая философские и социологические аспекты. Возникают вопросы о том, кто несет ответственность за решения, принятые ИИ, как обеспечить контроль над автономными системами и какие последствия это будет иметь для международного права и стабильности. Некоторые критики опасаются, что чрезмерная зависимость от ИИ может привести к потере человеческого контроля над критически важными процессами и эскалации конфликтов из-за ошибок алгоритмов или их непредсказуемого поведения. «Мы должны быть крайне осторожны, передавая столь важные решения машинам», — отметил один из экспертов по этике ИИ.

