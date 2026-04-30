За последние сутки американские спотовые биткоин-ETF столкнулись с масштабным оттоком средств — $263 млн, что прервало девятидневную серию притоков. Основной удар пришёлся на фонд IBIT от BlackRock, который впервые за полгода не привлёк новых инвестиций. Одновременно Ethereum-ETF потеряли $50 млн, что указывает на общее снижение интереса институциональных инвесторов к криптовалютным продуктам.

Что зафиксировано

27 апреля аналитический сервис SoSoValue зафиксировал отток $263 млн из спотовых биткоин-ETF. Это первый случай за последние девять торговых сессий, когда фонды не смогли привлечь новые средства. IBIT от BlackRock, ранее демонстрировавший стабильный рост, остановился на нулевой отметке притока. Ethereum-ETF также показали отрицательную динамику, потеряв $50,48 млн за тот же день.

Причины

Резкий отток связан с несколькими факторами. Во-первых, рынок BTC приблизился к психологической отметке $80 000, что вызвало фиксацию прибыли у инвесторов. Во-вторых, институциональные участники начали перераспределять активы в пользу более доходных инструментов, таких как облигации и акции. В редакции MinerWorld отмечают, что это типичная реакция рынка на достижение локальных максимумов.

Цифры и метрики

Отток из биткоин-ETF: $263 млн за сутки.

Отток из Ethereum-ETF: $50,48 млн за тот же период.

IBIT от BlackRock: нулевой приток после шести месяцев роста.

Общий чистый приток биткоин-ETF за неделю: $283 млн.

Что будет дальше

Ситуация может стабилизироваться, если BTC преодолеет уровень $80 000 и закрепится выше него. Однако текущие данные указывают на возможное продолжение оттока средств в ближайшие недели. Институциональные инвесторы, вероятно, продолжат перераспределять активы в менее волатильные инструменты.

Уроки для российского майнера

Для российских майнеров текущая ситуация подчёркивает важность диверсификации доходов. При курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, снижение интереса к ETF может косвенно повлиять на цену BTC, а значит, и на рублёвую выручку. В регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, где тарифы составляют 3-5 ₽/кВт·ч, майнеры могут сохранить рентабельность даже при снижении курса.

Таким образом, текущий отток из ETF — это не только сигнал для инвесторов, но и напоминание для майнеров о необходимости гибкости в управлении активами.