С начала 2026 года одним из наиболее заметных индикаторов, формирующих рыночные настроения вокруг XRP, стали не только изменения цены, но и данные с деривативного рынка. На крупнейшей криптобирже Binance фандинговые ставки по XRP сохраняются преимущественно в отрицательной зоне, что свидетельствует о преобладании коротких позиций среди трейдеров. Этот устойчивый тренд указывает на то, что участники рынка продолжают делать ставки на снижение стоимости альткоина, регулярно выплачивая комиссии за поддержание таких позиций.

Что говорит устойчивая отрицательная динамика фандинговых ставок?

Ситуация на деривативном рынке XRP в течение 2026 года отправляет чёткий сигнал. Как сообщил аналитик Darkfost, верифицированный автор CryptoQuant, на Binance фандинговые ставки большую часть времени находились в отрицательной зоне. Это говорит о том, что трейдеры постепенно сместились в сторону медвежьих настроений, которые сейчас близки к формированию рыночного консенсуса.

Darkfost подчеркнул, что текущая ситуация становится ещё более примечательной на фоне ценового движения. Когда большинство участников рынка занимают одну и ту же позицию, рынки часто становятся асимметричными, а консенсус формируется ближе к завершению цикла. Однако в данном случае динамика выглядит особенно интересной, учитывая недавнюю коррекцию цены. После снижения стоимости XRP примерно на 60% трейдеры по-прежнему ориентируются на дальнейшее падение, а не на отскок.

Исторический контекст и возможные сценарии

Исторически подобный дисбаланс настроений не всегда был точным сигналом для следования консенсусу. Например, в прошлый раз, когда схожая конфигурация наблюдалась на рынке, XRP резко развернулся вверх, показав рост с $1,6 до $3,6, что составило почти 127%. Однако текущая рыночная среда остаётся сложной, особенно для альткоинов, поэтому трейдерам следует проявлять осторожность при выборе стратегий.

Параллельно с этим развивается дискуссия о возможностях сети XRP Ledger. Криптоинвестор JackTheRippler отметил, что недавний всплеск цены XRP до $327,000 не был случайным глюком. По его мнению, это событие стало проверкой сетевой ёмкости, демонстрирующей способность XRP Ledger справляться с экстремальными условиями.

Кроме того, в финансовой системе происходит масштабный сдвиг: за последнее время закрылось около 3000 банков. В то же время обсуждение потенциала XRP постепенно эволюционирует. Набирает обороты инициатива по использованию Ledger для партнёрств, стартовавшая 17 апреля. Уже первые отчёты показывают, что через сеть было обработано более $1,2 млн.

В центре этой инициативы находится REAL Token, созданный на базе Ledger и предназначенный для поддержки трансфера стоимости в рамках триллионного рыночного потенциала. Учитывая ограниченную структуру предложения XRP, некоторые эксперты считают, что рост реального использования может привести к дисбалансу спроса и предложения.

Что это значит для трейдеров и инвесторов? Устойчиво отрицательные фандинговые ставки указывают на преобладание медвежьих настроений, что может быть как сигналом к осторожности, так и возможностью для контрарного подхода. Исторические примеры показывают, что экстремальные дисбалансы настроений часто предшествуют разворотам рынка.

Практический вывод: трейдерам стоит внимательно следить за динамикой фандинговых ставок и учитывать их при формировании стратегий. В условиях текущей рыночной неопределённости важно сохранять гибкость и быть готовым к различным сценариям.