Открытый интерес к фьючерсам Solana увеличился на 20% за неделю, что вызывает ожидания роста цены до $100.

За последнюю неделю открытый интерес к фьючерсам Solana (SOL) вырос на 20%, что свидетельствует о растущем внимании трейдеров к этой криптовалюте. Этот рост совпал с общим восстановлением криптовалютного рынка, что заставляет инвесторов задаваться вопросом, сможет ли SOL достичь отметки в $100.

Открытый интерес, который отражает общее количество открытых фьючерсных контрактов, является важным индикатором активности на рынке. Увеличение этого показателя обычно указывает на усиление интереса со стороны как покупателей, так и продавцов. В случае с Solana это может быть связано с ожиданиями дальнейшего роста цены.

Рост открытого интереса к SOL происходит на фоне общего восстановления криптовалютного рынка, который в последние недели демонстрирует положительную динамику. Многие альткоины, включая Solana, начинают восстанавливаться после периода коррекции, что привлекает внимание как розничных инвесторов, так и крупных игроков.

Трейдеры активно обсуждают возможность достижения SOL отметки в $100. Этот уровень может стать следующей важной целью для криптовалюты, особенно если текущая тенденция сохранится. Однако стоит учитывать, что рынок криптовалют остается крайне волатильным, и любые прогнозы следует делать с осторожностью.

Что это значит

Для российских инвесторов и трейдеров рост открытого интереса к фьючерсам Solana может быть сигналом к внимательному наблюдению за этой криптовалютой. Увеличение активности на рынке фьючерсов часто предшествует значительным изменениям цены, что может предоставить новые возможности для торговли. Однако важно помнить о рисках, связанных с высокой волатильностью криптовалютного рынка.