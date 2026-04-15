Цена биткоина 14 апреля кратковременно достигла отметки $76 100, после чего произошел откат. Это совпало с подачей Goldman Sachs заявки на регистрацию ETF, использующего стратегию покрытых опционов колл, что может быть связано с текущей динамикой рынка.

Биткоин и новый фонд Goldman Sachs: анализ рыночной динамики

14 апреля цена биткоина продемонстрировала кратковременный всплеск, достигнув отметки в $76 100, однако затем последовал заметный откат. Это движение совпало с важным событием в традиционном финансовом секторе: инвестиционный банк Goldman Sachs подал заявку на регистрацию нового биржевого фонда (ETF) под названием Bitcoin Premium Income ETF. Этот фонд будет использовать стратегию покрытых опционов колл, ориентированную на получение дохода в условиях бокового движения рынка или умеренного роста актива.

Уровень $76 000 оказался не просто техническим сопротивлением, но и потенциально идеальной зоной для применения стратегии нового продукта Goldman Sachs. Покрытые опционы колл позволяют инвесторам получать премию за продажу опционов на актив, которым они владеют, что выгодно при стагнации или небольшом снижении цены, но ограничивает потенциальную прибыль при значительном росте.

Реакция рынка деривативов и открытый интерес

За последние семь дней первая криптовалюта показала рост около 4,4%, при этом основное движение произошло в течение последних торговых сессий. Этот рост был преимущественно стимулирован рынком деривативов, а не спотовым спросом. 14 апреля открытый интерес (Open Interest) достиг пика в $28,55 млрд. Ставка финансирования при этом составляла минус 0,013%. Отрицательное значение ставки финансирования указывает на то, что продавцы платят покупателям за удержание коротких позиций, что может свидетельствовать о преобладании «медвежьих» настроений или ожидании снижения цены.

При росте котировок короткие позиции ликвидировались, что усиливало восходящий импульс. Однако последующая динамика показала иную картину: открытый интерес резко снизился до $8,42 млрд, что означает падение почти на 70%. Ставка финансирования также опустилась до минус 0,048%. Это свидетельствует о том, что трейдеры активно наращивают новые короткие позиции вблизи локальных максимумов, ожидая дальнейшего снижения.

Технический анализ и ончейн-данные

Дневной график биткоина за 14 апреля подтверждает активность продавцов в районе $76 100, о чем свидетельствует длинная верхняя тень свечи. Восходящее движение, основанное на деривативах, исчерпало свой потенциал. Дальнейшее направление цены будет зависеть от пробоя текущих уровней сопротивления. Недавний импульс и последующий откат сформировали на дневном графике паттерн «чашка с ручкой», который является бычьей фигурой, но требует подтверждения пробоем линии «шеи».

Линия «шеи» этого паттерна проходит горизонтально около $76 132. Уровень отмены паттерна сейчас находится на отметке $64 900. Текущее снижение может формировать «ручку» паттерна. Однако важная ончейн-зона сигнализирует о потенциальных рисках.

Откат от $76 000 также совпадает с ончейн-сопротивлением. Данные сервиса CryptoQuant показывают реализованную цену биткоина по возрастным группам UTXO (неизрасходованные выходы транзакций). Этот показатель отражает среднюю стоимость покупки монет в зависимости от времени их удержания. Для группы UTXO, удерживаемых от одного до трех месяцев, реализованная цена составляет $76 662. Эта когорта представляет собой наиболее активных недавних покупателей, и их базовая стоимость является первым значимым порогом, который активу необходимо преодолеть для дальнейшего роста.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ

Для майнеров из России и СНГ текущая ситуация на рынке биткоина требует внимательного подхода. Кратковременные всплески цены, основанные на деривативах, могут быть обманчивы и не всегда отражают устойчивый спотовый спрос. Откат от $76 100 и формирование новых коротких позиций указывают на повышенную волатильность и неопределенность. Майнерам следует быть готовыми к возможным коррекциям и пересмотреть стратегии продажи добытых монет, возможно, фиксируя прибыль на локальных максимумах. Размещение нового ETF от Goldman Sachs, ориентированного на стратегии с покрытыми опционами, свидетельствует о растущем интересе институциональных инвесторов к управлению риском и получению стабильного дохода в условиях волатильного рынка, что может способствовать стабилизации цены в долгосрочной перспективе, но не исключает краткосрочных колебаний. В условиях неопределенности важно иметь финансовую подушку и не поддаваться панике при резких движениях рынка.