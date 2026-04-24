Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что французские чиновники могли продавать данные криптопользователей, что привело к росту числа похищений. В 2026 году во Франции зафиксировано 41 такое преступление, связанное с криптовалютами.

Рост крипто-похищений во Франции

Франция оказалась в центре волны похищений, которые, по данным властей, всё чаще связывают с криптовалютными активами. Только в текущем году зафиксирован 41 подобный инцидент, что свидетельствует о значительном обострении международной тенденции, известной как «wrench attacks» (атаки с применением силы для получения доступа к криптоактивам). Эти преступления, когда жертв принуждают раскрыть пароли или передать цифровые активы, стали серьёзной проблемой для криптосообщества.

Связь между этими атаками и владением криптовалютами была публично озвучена основателем Telegram Павлом Дуровым. Он указал на предполагаемые факты продажи французскими налоговыми органами данных о владельцах криптовалют преступникам. Дуров также упомянул о масштабных утечках из налоговых баз данных, что, по его мнению, создаёт благоприятную почву для подобного рода преступлений.

Обвинения Павла Дурова и реакция властей

В своих заявлениях, опубликованных в социальной сети X (ранее Twitter), Павел Дуров подчеркнул, что увеличение объёма собираемых данных неизбежно порождает больше возможностей для краж и неправомерного использования. «Больше данных означает больше утечек, больше жертв», — заявил он, критикуя инициативы французского государства, требующие идентификационной информации и доступа к личным сообщениям на платформах социальных сетей. Его позиция заключается в том, что чрезмерный сбор персональных данных, даже под предлогом борьбы с преступностью или налогового контроля, в конечном итоге делает граждан более уязвимыми.

Согласно отчётам, рост числа похищений, связанных с криптовалютами, во Франции не был одномоментным. Первые инциденты начали фиксироваться в конце 2024 года как отдельные случаи. В течение 2025 года их количество оставалось ограниченным, составив около 30 по всей стране. Однако в 2026 году темпы значительно ускорились: власти сообщают, что атаки происходят каждые несколько дней. Это указывает на переход от единичных случаев к более систематической угрозе. Данные Министерства внутренних дел показывают, что крипто-похищения теперь составляют более половины всех организованных похищений, отслеживаемых Sirasco — подразделением разведки, специализирующимся на организованной преступности.

В ответ на сложившуюся ситуацию правительство Франции предпринимает более решительные шаги. На конференции Paris Blockchain Week официальные лица представили планы по усилению борьбы с криптопреступностью и анонсировали запуск новой превентивной платформы, призванной поддержать криптосообщество. Эта платформа будет предоставлять предупреждения об угрозах, практические рекомендации по безопасности, а также обеспечивать прямую связь с правоохранительными органами. Власти также сообщили о разработке дополнительных мер, включая создание специализированного полицейского подразделения для расследования крипто-преступлений, улучшение координации с международными агентствами и расширение использования блокчейн-аналитики для отслеживания выкупа.

Что это значит для российского и СНГ-рынка?

Хотя описанные события происходят во Франции, они служат важным напоминанием для пользователей криптовалют в России и СНГ о необходимости усиления мер безопасности. Утечки данных и их неправомерное использование — глобальная проблема, которая может затронуть любого владельца цифровых активов. Информационная гигиена, использование надёжных кошельков и двухфакторной аутентификации становятся критически важными. Кроме того, инциденты во Франции могут повлиять на общее восприятие криптовалют регуляторами по всему миру, подталкивая их к ужесточению контроля и требований к идентификации пользователей, что потенциально может отразиться и на российском законодательстве.

Практическое замечание для майнеров

Для майнеров, особенно тех, кто оперирует крупными суммами в криптовалюте, эти новости подчёркивают важность анонимности и безопасности. Избегайте публичного раскрытия информации о своих доходах и объёмах майнинга. Используйте аппаратные кошельки для хранения значительных средств и регулярно обновляйте программное обеспечение. Диверсифицируйте места хранения активов и будьте крайне осторожны с любой информацией, которая может связать вашу личность с вашими криптоактивами, особенно при взаимодействии с государственными органами или сторонними сервисами.