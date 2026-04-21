Сеть второго уровня Optimism, созданная для масштабирования Ethereum, объявила о запуске новой функции, которая может существенно повлиять на привлечение корпоративных клиентов. Речь идет о так называемом 'Privacy Boost' — инструменте, обеспечивающем повышенный уровень конфиденциальности для транзакций и данных.

Новая функция позволяет предприятиям использовать блокчейн Ethereum с большей приватностью, что особенно важно для компаний, работающих с чувствительной информацией. Optimism планирует расширить эту возможность на другие блокчейны, что может сделать её ещё более привлекательной для широкого круга пользователей.

Согласно заявлению разработчиков, 'Privacy Boost' является частью стратегии по привлечению крупных корпораций на платформу Ethereum. Это может стать переломным моментом для сети, которая уже давно стремится закрепиться в корпоративном секторе.

Что это значит для пользователей из России и СНГ? Внедрение подобных функций может открыть новые возможности для локальных компаний, которые рассматривают блокчейн-технологии для своих бизнес-процессов. Повышенная приватность и масштабируемость могут стать ключевыми факторами для принятия решения о переходе на Ethereum и его решения второго уровня, такие как Optimism.