«OpenAI планирует выйти на рынок смартфонов с годовым объемом в 400 миллионов устройств»

По данным издания The Information, компания OpenAI, известная своими разработками в области искусственного интеллекта, приступила к созданию специализированного чипа для смартфонов. Проект реализуется в сотрудничестве с ведущими производителями полупроводников — американской Qualcomm и тайваньской MediaTek. Эта инициатива последовала спустя всего полтора месяца после внутреннего распоряжения руководства OpenAI о сосредоточении на ключевых задачах, что подчёркивает стратегическую важность нового направления.

Заявление и его автор

Информация о разработке чипа для смартфонов OpenAI появилась в отчёте The Information, ссылающемся на анонимные источники, знакомые с планами компании. Хотя официального подтверждения от OpenAI, Qualcomm или MediaTek пока не поступало, издание обладает репутацией надёжного источника инсайдерских данных в технологической отрасли. Целью проекта заявлен выход на рынок с потенциальным объёмом до 400 миллионов устройств ежегодно, что сопоставимо с текущими объёмами поставок смартфонов таких гигантов, как Samsung или Apple. Это указывает на амбициозные планы OpenAI по глубокой интеграции своих ИИ-моделей непосредственно в аппаратное обеспечение мобильных устройств, минуя облачные вычисления.

Технические или юридические детали

Разработка собственного чипа для смартфонов позволит OpenAI оптимизировать выполнение сложных ИИ-моделей непосредственно на устройстве (on-device AI), снижая зависимость от облачных серверов и повышая скорость обработки данных, а также конфиденциальность пользователей. Qualcomm, лидер в производстве мобильных процессоров Snapdragon, и MediaTek, доминирующая в бюджетном и среднем сегментах рынка, привнесут свой опыт в проектирование и массовое производство полупроводников. Вероятно, речь идёт о создании специализированного нейропроцессорного модуля (NPU), интегрированного в основной чипсет, который будет эффективно обрабатывать задачи машинного обучения, такие как распознавание речи, обработка естественного языка и генерация контента. Для российского пользователя это может означать появление более производительных и энергоэффективных устройств, способных работать с локализованными ИИ-сервисами без задержек, что особенно актуально при текущем курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, делающем облачные ИИ-сервисы более дорогими.

Сравнение с прошлыми кейсами

Подобные инициативы не новы для технологического сектора. Apple с 2010 года разрабатывает собственные чипы серии A для iPhone и iPad, а затем и серию M для Mac, что позволило компании достичь глубокой интеграции аппаратного и программного обеспечения и значительно повысить производительность. Google также инвестирует в разработку чипов Tensor для своих смартфонов Pixel, фокусируясь на ИИ-возможностях. В 2023 году, например, Google представила Tensor G3, который значительно улучшил обработку ИИ-задач на устройстве. В отличие от них, OpenAI не является производителем конечных устройств, что делает её стратегию уникальной: компания стремится стать поставщиком ключевого компонента для широкого круга производителей смартфонов, а не конкурировать с ними напрямую. Это напоминает модель ARM, которая лицензирует свои архитектуры чипов, а не производит их сама. Наш рыночный анализ показывает, что такой подход может стать более масштабируемым и менее капиталоёмким для OpenAI.

Последствия для криптоиндустрии

Хотя напрямую разработка чипа для смартфонов OpenAI не связана с криптоиндустрией, она может иметь косвенные, но значительные последствия. Улучшение производительности ИИ на мобильных устройствах открывает новые возможности для децентрализованных приложений (dApps) и кошельков, требующих сложных вычислений. Более быстрые и безопасные ИИ-модели на устройстве могут улучшить пользовательский опыт в Web3-приложениях, например, для верификации транзакций, управления приватными ключами или выполнения смарт-контрактов с использованием ИИ-агентов. Также это может способствовать развитию децентрализованных сетей, использующих мобильные устройства для распределённых вычислений, что потенциально снизит порог входа для участия в таких проектах. Для российских майнеров и инвесторов, активно использующих мобильные приложения для мониторинга рынка и управления активами, появление более мощных ИИ-чипов может означать повышение удобства и безопасности использования криптосервисов. Например, в Иркутской области, где промышленные тарифы на электроэнергию составляют 3-5 ₽/кВт·ч, майнеры активно используют мобильные приложения для удалённого управления оборудованием, и более быстрый ИИ на устройстве может повысить эффективность таких операций.

Разработка OpenAI собственного чипа для смартфонов в партнёрстве с Qualcomm и MediaTek является стратегическим шагом к глубокой интеграции искусственного интеллекта в повседневные мобильные устройства. Этот проект, нацеленный на огромный рынок в 400 миллионов устройств ежегодно, демонстрирует амбиции OpenAI выйти за рамки облачных решений и обеспечить повсеместное распространение своих ИИ-технологий. Влияние на криптоиндустрию будет опосредованным, но позитивным, способствуя развитию более мощных и безопасных мобильных Web3-приложений.