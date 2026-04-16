OpenAI представила обновление для Codex, добавив функции управления компьютером, запуска браузера и генерации изображений. Это расширяет возможности приложения в конкурентной борьбе с Claude Code и OpenClaw.

Компания OpenAI выпустила масштабное обновление для своего приложения Codex, значительно расширив его функционал. Теперь десктопная версия программы способна управлять компьютером на базе macOS, запускать собственный браузер и генерировать изображения. Эти нововведения делают Codex более универсальным инструментом, конкурирующим с такими решениями, как Claude Code и OpenClaw.

С обновлением Codex превращается в полноценный суперапп, объединяющий различные функции в одном интерфейсе. Пользователи могут управлять своим Mac через текстовые команды, открывать веб-страницы в интегрированном браузере и создавать графический контент с помощью встроенного генератора изображений.

Этот шаг OpenAI демонстрирует стремление компании консолидировать различные технологии искусственного интеллекта в единой платформе. Ранее Codex уже зарекомендовал себя как мощный инструмент для автоматизации задач, включая написание кода и обработку текста. Новые функции делают его ещё более универсальным решением для широкого круга пользователей.

Что это значит для пользователей из России и СНГ? Расширение функционала Codex открывает новые возможности для автоматизации рабочих процессов и повышения производительности. Однако стоит учитывать, что доступ к некоторым функциям может быть ограничен из-за санкционных ограничений. Тем не менее, для разработчиков и IT-специалистов это обновление представляет значительный интерес, так как позволяет интегрировать различные задачи в единую экосистему.