OpenAI привлекает топ-менеджеров по маркетингу из Coinbase

За последние полтора года компания OpenAI, разработчик передовых систем искусственного интеллекта, значительно укрепила свой маркетинговый отдел за счет ключевых специалистов из криптовалютной биржи Coinbase. В частности, шесть высокопоставленных руководителей по маркетингу Coinbase, включая бывшего главного директора по маркетингу (CMO) биржи, приняли решение о переходе в OpenAI. Этот тренд указывает на стратегическое усиление маркетинговых позиций OpenAI и потенциальное изменение подходов к продвижению продуктов в сфере ИИ.

Среди заметных переходов — бывший CMO Coinbase, который присоединился к OpenAI в начале 2023 года. Его опыт в масштабировании маркетинговых кампаний на глобальном уровне и работе с быстрорастущими технологическими продуктами, вероятно, будет использован для продвижения таких продуктов, как ChatGPT и других инновационных решений OpenAI. Помимо него, в OpenAI перешли специалисты, занимавшиеся различными аспектами маркетинга в Coinbase, включая контент-маркетинг, бренд-стратегию и цифровые коммуникации. Это свидетельствует о целенаправленном формировании сильной маркетинговой команды, способной эффективно доносить ценность сложных технологических продуктов до широкой аудитории.

Переход таких высококвалифицированных кадров из Coinbase в OpenAI может быть обусловлен несколькими факторами. Во-первых, стремительный рост и инновационный характер сферы искусственного интеллекта привлекают таланты, ищущие новые вызовы и возможности для реализации. Во-вторых, OpenAI, будучи одним из лидеров в области ИИ, предлагает конкурентные условия и перспективы карьерного роста. Для Coinbase же это означает потерю ценных специалистов, которые внесли значительный вклад в формирование бренда и продвижение услуг биржи на мировом рынке. Однако, Coinbase, как крупный игрок в криптоиндустрии, обладает глубоким кадровым резервом и, вероятно, сможет компенсировать эти потери.

Что это значит для крипторынка и майнеров?

Для российского и СНГ-рынка криптовалют, а также для майнеров, эта новость имеет косвенное, но важное значение. Она подчеркивает растущую конкуренцию за высококвалифицированные кадры между различными технологическими секторами. Если ведущие специалисты по маркетингу переходят из криптоиндустрии в ИИ, это может указывать на изменение приоритетов и инвестиционных потоков в глобальной технологической экосистеме. Для майнеров это не окажет прямого влияния на операционную деятельность, такую как выбор оборудования или энерготарифы. Однако, в долгосрочной перспективе, усиление ИИ-компаний может привести к увеличению спроса на вычислительные мощности, что потенциально может повлиять на рынок полупроводников и, как следствие, на доступность и стоимость специализированного оборудования для майнинга (ASIC). Майнерам важно следить за общими тенденциями в технологическом секторе, поскольку они могут косвенно влиять на их бизнес.