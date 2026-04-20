В условиях глобального дефицита графических процессоров компания Ocean Network анонсировала создание инновационной платформы, которая позволит эффективно использовать простаивающие GPU по всему миру. Проект, получивший неофициальное название «Airbnb для вычислительных мощностей», направлен на объединение владельцев графических процессоров и пользователей, нуждающихся в дополнительных ресурсах.

Идея заключается в создании децентрализованной сети, где владельцы GPU смогут сдавать свои устройства в аренду, а пользователи — получать доступ к необходимым вычислительным мощностям. Это особенно актуально для таких областей, как машинное обучение, рендеринг 3D-графики и научные вычисления, где требуются значительные ресурсы.

Компания отмечает, что в мире существует огромное количество простаивающих GPU, которые могли бы быть использованы более эффективно. Например, многие геймеры и майнеры имеют мощные графические процессоры, которые большую часть времени не задействованы на полную мощность. Ocean Network предлагает им возможность монетизировать эти ресурсы.

Платформа будет работать на основе блокчейн-технологии, обеспечивая прозрачность и безопасность сделок. Пользователи смогут арендовать GPU по гибким тарифам, а владельцы — получать доход в зависимости от времени и мощности, предоставленных в аренду.

Что это значит

Для пользователей из России и СНГ проект Ocean Network может стать решением проблемы доступа к мощным вычислительным ресурсам, особенно в условиях ограниченной доступности GPU. Владельцы графических процессоров получат возможность дополнительного заработка, а компании и разработчики — доступ к необходимым мощностям без значительных капиталовложений.