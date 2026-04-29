Объём торгов Zcash ETF превысил $2 млн в день, а shielded supply ZEC достиг исторического максимума. Российские инвесторы могут столкнуться с ограничениями из-за регулирования.

Ежедневный объём торгов биржевого фонда ZCSH, отслеживающего курс Zcash (ZEC), превысил $2 млн, что вдвое больше средних значений апреля 2024 года. Одновременно shielded supply криптовалюты достиг рекордных 21,3% от общего объёма эмиссии.

Что произошло

С 1 по 30 апреля 2024 года объём торгов ZCSH ETF вырос с $1 млн до $2,1 млн в день. В тот же период shielded supply ZEC увеличился с 19,8% до 21,3% от общего количества монет в обращении — это максимум с момента запуска сети в 2016 году.

Контекст и предыстория события

Zcash — это криптовалюта с поддержкой приватных транзакций через функцию shielded transactions. В отличие от Bitcoin, где все переводы публичны, ZEC позволяет скрывать сумму, отправителя и получателя. ETF на Zcash запущен в марте 2024 года и стал первым биржевым фондом, ориентированным на приватные активы.

Реакция рынка

Цена ZEC за апрель выросла на 15% — с $28 до $32. Рост объёмов ETF совпал с увеличением активности институциональных инвесторов. В редакции MinerWorld отмечают, что текущий тренд может продолжиться до конца мая, если объёмы ETF сохранятся выше $1,5 млн в день.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Российские инвесторы могут столкнуться с ограничениями при работе с ZEC из-за требований 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, месячная выручка ETF составляет около 190 млн ₽. Майнинг ZEC в России остаётся нишевым направлением из-за высокой конкуренции с Bitcoin и Ethereum.

Рост shielded supply ZEC указывает на увеличение спроса на приватные транзакции, что может повлиять на регулирование криптовалют в России и других странах.