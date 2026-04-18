СРОЧНО Крупный взлом на $290 млн затронул Ethereum и Arbitrum
Магазин
LIVE
BTC $75,093 ▼ 1.55% ETH $2,314 ▼ 2.03% BNB $620.50 ▼ 2.16% SOL $84.69 ▼ 2.85% XRP $1.4200 ▼ 1.34% TON $1.2900 ▼ 7.79%
Технологии 1 мин

Социальная сеть X сообщила о рекордном объёме торгов в $1 млрд через функцию Cashtags всего через три дня после её запуска.

Объём торгов через Cashtags в соцсети X достиг $1 млрд за три дня

Социальная сеть X, ранее известная как Twitter, объявила о впечатляющих результатах запуска функции Cashtags. Всего за три дня с момента старта пилотного проекта объём торгов на платформе достиг $1 млрд. Это событие стало важным шагом в реализации более масштабных планов Илона Маска по превращению платформы в суперприложение.

Функция Cashtags, запущенная 14 апреля, позволяет пользователям отслеживать и торговать активами, используя специальные хэштеги. По словам Никиты Бира, руководителя отдела разработки продуктов компании X, новый инструмент уже доказал свою эффективность и востребованность среди пользователей.

Илон Маск неоднократно подчеркивал своё намерение превратить X в универсальное приложение, объединяющее социальные сети, финансовые услуги и другие функции. Cashtags — это лишь один из элементов этой стратегии, направленной на расширение возможностей платформы и привлечение новой аудитории.

Рекордный объём торгов в $1 млрд за столь короткий срок свидетельствует о высоком интересе пользователей к новым финансовым инструментам. Это также подтверждает потенциал X как платформы для интеграции социальных и экономических функций.

Что это значит

Для пользователей из России и СНГ запуск Cashtags открывает новые возможности для взаимодействия с финансовыми рынками через социальную сеть. Это может стать удобным инструментом для отслеживания и торговли активами, особенно для тех, кто уже активно использует платформу X. Однако важно учитывать возможные ограничения, связанные с регулированием криптовалют в регионе.

Частые вопросы

Что такое Cashtags?
Cashtags — это функция социальной сети X, позволяющая отслеживать и торговать активами с помощью специальных хэштегов.
Какой объём торгов был достигнут?
Объём торгов через Cashtags составил $1 млрд всего за три дня после запуска.
Какое значение имеет запуск Cashtags?
Запуск Cashtags является частью стратегии Илона Маска по превращению X в универсальное суперприложение.

Комментарии

0
    Станьте первым, кто прокомментирует эту новость.

