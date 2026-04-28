Падение объёма переводов стейблкоинов почти на 20% за последние 30 дней, зафиксированное аналитической платформой RWA.xyz, кажется парадоксальным на фоне продолжающегося роста их общей эмиссии, числа держателей и активных адресов. Обычно увеличение предложения и числа пользователей ассоциируется с ростом активности, а не её снижением.

Что не так с привычным взглядом

Традиционно рост эмиссии стейблкоинов, таких как USDT, USDC или BUSD, интерпретируется как индикатор притока капитала в крипторынок. Эти цифровые активы, привязанные к фиатным валютам (чаще всего к доллару США), служат мостом между традиционными финансами и децентрализованными экосистемами. Увеличение их предложения часто предшествует росту цен на основные криптовалюты, поскольку стейблкоины используются для покупки других активов. Аналогично, рост числа держателей и активных адресов обычно свидетельствует об увеличении вовлечённости пользователей и расширении сферы применения. Однако текущая ситуация, когда объём транзакций сокращается при одновременном росте этих метрик, ставит под сомнение прямолинейность такой интерпретации. Это может указывать на изменение характера использования стейблкоинов: от активных торговых операций к более долгосрочному хранению или использованию в DeFi-протоколах, где средства могут быть заблокированы на длительный срок без частых переводов.

Реальные данные

Согласно данным RWA.xyz, за последние 30 дней объём переводов стейблкоинов сократился на 19,2%, составив $763,6 млрд. Это значительное снижение по сравнению с предыдущим периодом. При этом общая эмиссия стейблкоинов за тот же период увеличилась на 2,3%, достигнув $162,7 млрд. Число держателей выросло на 2,7%, а количество активных адресов — на 1,7%. Эти данные охватывают основные стейблкоины, включая Tether (USDT), USD Coin (USDC), Binance USD (BUSD) и другие. Например, в мае 2024 года, когда наблюдался период высокой волатильности на рынке, объёмы переводов стейблкоинов демонстрировали более активную динамику, что коррелировало с торговой активностью. Текущее расхождение метрик может быть связано с тем, что часть новых стейблкоинов оседает в протоколах децентрализованных финансов (DeFi) для фарминга доходности или стейкинга, где они не участвуют в частых переводах между кошельками. Также возможно, что крупные держатели предпочитают аккумулировать стейблкоины в ожидании более выгодных точек входа на рынок, не совершая активных торговых операций.

Кому это выгодно, кому — наоборот

Снижение объёма переводов при росте эмиссии может быть выгодно для эмитентов стейблкоинов, так как это увеличивает их активы под управлением, приносящие доход от резервов. Для крупных инвесторов и китов это может быть признаком накопления капитала в стейблкоинах, что потенциально предвещает будущий рост рынка. Они могут использовать стейблкоины как безопасное убежище в периоды неопределённости или как инструмент для быстрого входа в рынок при появлении возможностей. Однако для трейдеров и платформ, чья бизнес-модель зависит от высоких объёмов транзакций (например, бирж с низкими комиссиями за перевод, но высокими за торговый оборот), снижение активности может означать уменьшение доходов. Также это может указывать на снижение спекулятивной активности на рынке, что может быть как позитивным (меньше манипуляций), так и негативным (меньше ликвидности для быстрых сделок) фактором. Наш рыночный анализ показывает, что снижение объёма переводов стейблкоинов на 19% при росте эмиссии на 2,3% указывает на переход от активной спекуляции к более стратегическому накоплению капитала на крипторынке.

Российский контекст

Для российского криптосообщества эти тенденции имеют свои особенности. Российские пользователи активно используют стейблкоины для трансграничных переводов, обхода валютных ограничений и сохранения капитала в условиях волатильности рубля. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, стейблкоины остаются привлекательным инструментом для сохранения покупательной способности. Снижение объёма переводов может быть связано с тем, что часть российских инвесторов, особенно промышленные майнеры, предпочитают держать стейблкоины на своих кошельках для оплаты оборудования или электроэнергии, не совершая частых транзакций. Например, в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область, где промышленный тариф составляет 3-5 ₽/кВт·ч, майнеры получают значительную выручку в криптовалюте, которую часто конвертируют в стейблкоины для дальнейших расчётов или накоплений. Если эти стейблкоины остаются на балансах, они не учитываются в объёме переводов. Кроме того, на фоне обсуждений о легализации майнинга и криптовалют в России, включая ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», многие участники рынка могут предпочитать более осторожные стратегии, аккумулируя активы, а не активно торгуя ими, чтобы избежать потенциальных регуляторных рисков или подготовиться к новым правилам налогообложения (например, НДФЛ 13%/15% для физлиц или налог на прибыль 25% для юрлиц).

Итог: Снижение объёма переводов стейблкоинов на фоне роста их эмиссии указывает на изменение поведенческих паттернов участников рынка, смещая акцент с активной торговли на накопление и использование в долгосрочных стратегиях DeFi. Это может быть как предвестником будущего роста, так и признаком снижения спекулятивной активности, что требует дальнейшего наблюдения за динамикой рынка.