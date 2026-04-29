Магазин
LIVE
BTC $76,104 ▼ 0.41% ETH $2,261 ▼ 1.07% BNB $619.41 ▼ 0.72% SOL $83.58 ▼ 0.60% XRP $1.3800 ▼ 0.25% TON $1.3200 ▲ 0.95%
Рынок 1 мин

Объём операций Visa через стейблкоины достиг $7 млрд после расширения сети

Visa добавила поддержку пяти новых сетей для расчётов стейблкоинами, включая Stripe Tempo и Coinbase Base, на фоне роста объёма транзакций до $7 млрд в год.

Платёжный гигант Visa расширил поддержку сетей для расчётов стейблкоинами, добавив Stripe Tempo, Circle Arc, Coinbase Base, Polygon и Canton Network. Объём транзакций через стейблкоины достиг $7 млрд в годовом исчислении, сообщает CoinDesk.

Заявление и его автор

Решение о расширении сети принято на фоне растущего спроса на стейблкоины для международных платежей. «Мы видим значительный рост использования стейблкоинов для глобальных денежных переводов», — заявил представитель Visa.

Технические или юридические детали

Новые сети позволяют проводить транзакции с использованием стейблкоинов, таких как USDC и USDT, с минимальными комиссиями и высокой скоростью. Visa интегрировала API для взаимодействия с блокчейн-сетями, что упрощает процесс для партнёров.

Сравнение с прошлыми кейсами

В 2023 году Visa уже тестировала стейблкоины через пилотный проект с Circle, обработав транзакции на $1 млрд за год. Новое расширение увеличивает объём в семь раз и добавляет поддержку новых сетей.

Последствия для криптоиндустрии

Расширение сети Visa может ускорить внедрение стейблкоинов в традиционные платежные системы. В редакции MinerWorld отмечают, что это также может повлиять на российский рынок, где стейблкоины активно используются для международных переводов из-за ограничений на валютные операции. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, объём транзакций эквивалентен 630-665 млрд ₽ в год.

Частые вопросы

Как расширение Visa повлияет на российский рынок?
Российские пользователи могут активнее использовать стейблкоины для международных переводов из-за ограничений на валютные операции.
Какие стейблкоины поддерживает Visa?
Visa поддерживает USDC и USDT через новые сети, включая Stripe Tempo и Coinbase Base.
Какой объём транзакций через стейблкоины обрабатывает Visa?
Объём транзакций через стейблкоины достиг $7 млрд в годовом исчислении.

Комментарии

0
    Станьте первым, кто прокомментирует эту новость.

    Похожие новости