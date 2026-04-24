В публичном доступе появилось видео, запечатлевшее арест Зака Уиткоффа, одного из основателей компании World Liberty Financial. Эта фирма известна своей связью с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Инцидент, произошедший в 2022 году, был заснят на нательную камеру полицейского, обнаружившего у Уиткоффа пакет с кокаином.

Видеозапись была опубликована изданием The Newsground, которое позиционирует себя как «независимое издание, запущенное в марте 2026 года» Скоттом Стедманом. На кадрах видно, как Уиткофф, находясь в машине, пытается скрыть пакетик с наркотическим веществом, но безуспешно. Полицейский, заметив его действия, немедленно потребовал предъявить содержимое. После обнаружения кокаина Уиткофф был арестован.

В ходе допроса Уиткофф признался в употреблении наркотиков, заявив, что это была «глупая ошибка». Он также выразил готовность сотрудничать с правоохранительными органами. Впоследствии ему было предъявлено обвинение в хранении наркотических средств. Этот инцидент вызвал широкий резонанс, учитывая публичную деятельность Уиткоффа и его связь с крупными политическими фигурами.

World Liberty Financial была основана Заком Уиткоффом и его отцом, Стивеном Уиткоффом, в 2021 году. Компания позиционирует себя как платформа для инвестиций в различные активы, включая криптовалюты. Она активно продвигала себя, используя образ Дональда Трампа, что привлекало внимание инвесторов, особенно тех, кто поддерживает бывшего президента. Связь с Трампом обеспечивала компании значительную медийную поддержку и приток клиентов, однако подобные инциденты могут подорвать доверие к руководству и всей организации.

Помимо World Liberty Financial, Зак Уиткофф также является соучредителем компании World Liberty Entertainment, которая занимается организацией мероприятий и продвижением различных проектов. Его участие в нескольких бизнес-инициативах, ориентированных на широкую аудиторию, делает этот арест особенно заметным событием. Инцидент поднимает вопросы о репутации и надежности лиц, стоящих за крупными финансовыми и инвестиционными проектами, особенно в сфере, связанной с новыми технологиями и криптовалютами, где доверие играет ключевую роль.

Что это значит

Для инвесторов и участников крипторынка из России и СНГ этот инцидент служит напоминанием о важности тщательной проверки репутации и бэкграунда основателей и руководителей компаний, в которые они планируют вкладывать средства. Даже если проект ассоциируется с известными личностями, личные проблемы его руководства могут негативно сказаться на стабильности и надежности бизнеса. В условиях отсутствия единого регулирования крипторынка, особенно в странах СНГ, риски, связанные с недобросовестными или скомпрометированными руководителями, возрастают. Майнерам и инвесторам следует проявлять максимальную осторожность и не полагаться исключительно на медийный образ или политические связи при принятии инвестиционных решений.