Резкий рост использования стейблкоинов в международном бизнесе

Согласно прогнозам аналитической компании Juniper Research, к 2035 году объем трансграничных бизнес-платежей (B2B), осуществляемых с помощью стейблкоинов, достигнет впечатляющей отметки в 5 триллионов долларов США. Это представляет собой колоссальный рост более чем на 37 000% по сравнению с текущими показателями и подчеркивает стремительную интеграцию цифровых активов в мировую экономику. Исследование также указывает, что к указанному сроку именно международные B2B-операции будут составлять подавляющее большинство — 85% — от общего объема транзакций в стейблкоинах.

Такой прогноз отражает растущее признание стейблкоинов как эффективного инструмента для оптимизации международных расчетов. Их ключевые преимущества включают скорость транзакций, снижение комиссий по сравнению с традиционными банковскими переводами, а также прозрачность и безопасность, обеспечиваемые технологией блокчейн. Эти факторы делают стейблкоины привлекательной альтернативой для компаний, стремящихся упростить и ускорить свои финансовые операции через границы.

Факторы, способствующие росту

Основными драйверами этого роста Juniper Research называет несколько ключевых аспектов. Во-первых, это постоянно развивающаяся нормативно-правовая база, которая постепенно создает более предсказуемую и безопасную среду для использования стейблкоинов. По мере того как правительства и регуляторы по всему миру разрабатывают и внедряют правила для цифровых активов, доверие к ним со стороны корпоративного сектора значительно возрастает.

Во-вторых, технологические инновации в сфере блокчейна продолжают улучшать масштабируемость и эффективность платформ для стейблкоинов, делая их более пригодными для обработки больших объемов транзакций. Разработка новых протоколов и улучшение существующих инфраструктур способствуют снижению задержек и повышению пропускной способности, что критически важно для B2B-сектора.

В-третьих, растущая осведомленность и принятие криптовалют в целом, а также стейблкоинов в частности, среди финансовых учреждений и крупных корпораций играет не последнюю роль. Компании начинают осознавать потенциал этих активов не только для спекуляций, но и для реальных экономических операций, особенно в условиях волатильности традиционных валют и сложностей с трансграничными платежами.

Преимущества стейблкоинов для бизнеса

Стейблкоины, привязанные к фиатным валютам (например, доллару США), предлагают стабильность, отсутствующую у волатильных криптовалют, таких как Биткоин или Эфириум. Это делает их идеальным средством для расчетов, где предсказуемость стоимости является приоритетом. Для компаний, ведущих международную деятельность, стейблкоины могут значительно сократить время, необходимое для проведения платежей, с дней до минут или даже секунд, что особенно важно для цепочек поставок и оперативного управления ликвидностью.

Кроме того, использование стейблкоинов позволяет избежать высоких комиссий, часто взимаемых традиционными банками за международные переводы, а также снизить издержки, связанные с конвертацией валют. Это особенно актуально для малого и среднего бизнеса, для которого каждая сэкономленная копейка имеет значение. Прозрачность блокчейна, на котором базируются стейблкоины, также обеспечивает более легкий аудит и отслеживание транзакций, что способствует повышению доверия между деловыми партнерами.

«Стейблкоины предлагают беспрецедентную эффективность для трансграничных платежей», — отмечают аналитики Juniper Research.

Что это значит для России и СНГ

Для компаний из России и стран СНГ, сталкивающихся с ограничениями в традиционных международных финансовых системах и поиском альтернативных каналов расчетов, прогнозируемый рост использования стейблкоинов открывает новые перспективы. Возможность проводить быстрые и относительно недорогие трансграничные B2B-платежи с использованием стейблкоинов может стать важным инструментом для поддержания и развития внешнеэкономической деятельности. По мере развития регулирования цифровых финансовых активов (ЦФА) в регионе, компании могут получить доступ к более широкому спектру инструментов для оптимизации своих международных операций. Это также может стимулировать развитие внутренней инфраструктуры для работы с цифровыми валютами, что в конечном итоге повысит конкурентоспособность местного бизнеса на мировой арене.