Агентство национальной безопасности США внедряет ИИ Claude Mythos от Anthropic на секретных сетях, несмотря на судебные разбирательства с Пентагоном.

Агентство национальной безопасности США (NSA) начало использовать мощный искусственный интеллект Claude Mythos Preview, разработанный компанией Anthropic, на своих засекреченных сетях. Об этом сообщает Decrypt со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Claude Mythos — это одна из последних разработок Anthropic, компании, основанной бывшими сотрудниками OpenAI. ИИ предназначен для анализа больших объёмов данных и принятия решений в сложных условиях. Его внедрение в NSA происходит на фоне продолжающихся судебных разбирательств между Anthropic и Министерством обороны США (Пентагон).

Согласно данным источников, Claude Mythos уже используется на секретных сетях NSA для обработки и анализа информации. Это решение вызвало дискуссии в правительственных кругах, особенно учитывая текущие юридические споры между Anthropic и Пентагоном.

Примечательно, что генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи недавно встречался с представителями Белого дома. Хотя детали встречи не раскрываются, эксперты предполагают, что обсуждались вопросы регулирования ИИ и его использования в государственных структурах.

Что это значит для России и СНГ? Внедрение передовых технологий ИИ в структуры национальной безопасности США может повлиять на глобальный баланс сил. Для России и стран СНГ это сигнал к ускорению разработок в области искусственного интеллекта и укреплению собственных кибербезопасности и технологической независимости.