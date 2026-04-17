Накопительные кошельки Ethereum значительно увеличили свои балансы, что в сочетании с техническим прорывом может предвещать рост цены ETH до $3000.

Значительный рост накоплений Ethereum: предвестник бычьего ралли?

Балансы так называемых «накопительных» кошельков Ethereum (ETH) продемонстрировали впечатляющий рост на 33% за последние четыре месяца. Эти кошельки, которые не связаны с биржами или смарт-контрактами, а используются для долгосрочного хранения активов, теперь содержат более 20% от общего предложения ETH. Такой всплеск активности может сигнализировать о растущем доверии инвесторов к второй по капитализации криптовалюте и потенциально предвещать значительный ценовой рост.

Согласно данным аналитической платформы Santiment, с начала октября 2023 года объём ETH, удерживаемый этими кошельками, увеличился с 17,2% до 20,4% от общего предложения. Это эквивалентно притоку примерно 3,6 миллиона ETH, что по текущему курсу составляет миллиарды долларов. Исторически такие периоды активного накопления часто предшествовали бычьим ралли на рынке. Например, аналогичный рост наблюдался в конце 2020 года, перед тем как ETH достиг своего исторического максимума в 2021 году.

Технический анализ и рыночные перспективы

Помимо фундаментальных показателей, технический анализ также указывает на потенциал роста. На графиках Ethereum сформировалась фигура «чашка с ручкой» с подтвержденным прорывом, что традиционно считается сильным бычьим сигналом. Эта модель предполагает, что после периода консолидации цена может значительно вырасти. Целевой уровень, который часто ассоциируется с такой фигурой, находится в районе $3000, что совпадает с ожиданиями многих аналитиков.

В то же время, важно учитывать и общую динамику рынка криптовалют. Ожидаемое обновление Dencun, которое призвано улучшить масштабируемость и снизить комиссии в сети Ethereum, также может стать катализатором для роста. Снижение транзакционных издержек сделает сеть более привлекательной для разработчиков и пользователей, что увеличит спрос на ETH. Кроме того, приближающийся халвинг биткоина традиционно оказывает положительное влияние на весь крипторынок, включая альткоины.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ?

Для инвесторов из России и СНГ текущая ситуация с Ethereum может представлять интересную возможность. Увеличение накоплений и позитивные технические сигналы указывают на потенциал роста, однако всегда следует помнить о волатильности крипторынка и проводить собственное исследование. Диверсификация портфеля и осторожный подход к инвестициям остаются ключевыми принципами.

Для майнеров Ethereum, которые перешли на другие монеты после перехода ETH на Proof-of-Stake, эта новость не имеет прямого отношения к их операционной деятельности. Однако, рост цены ETH может косвенно повлиять на весь альткоин-рынок, увеличивая общую капитализацию и интерес к криптовалютам, что может создать новые возможности для майнинга других монет. Важно следить за общей динамикой рынка и потенциальными изменениями в доходности майнинга различных активов.