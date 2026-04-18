На криптовалютные биржи поступило более 400 млрд токенов Shiba Inu, что создаёт дополнительное давление на цену SHIB и снижает оптимизм инвесторов.

На фоне нестабильной ситуации на крипторынке на биржи было переведено более 400 миллиардов токенов Shiba Inu (SHIB). Такие объёмы поступлений создают значительное давление на цену актива, особенно в периоды краткосрочных ралли.

Согласно данным аналитиков, крупные переводы SHIB на биржи могут указывать на готовность держателей к продаже своих активов. Это, в свою очередь, снижает вероятность устойчивого роста цены токена в ближайшее время.

Текущая ситуация с Shiba Inu вызывает обеспокоенность среди инвесторов. Несмотря на периодические всплески активности, SHIB продолжает демонстрировать высокую волатильность, что делает его менее привлекательным для долгосрочных вложений.

Эксперты отмечают, что значительные объёмы токенов на биржах могут привести к увеличению предложения на рынке, что в условиях низкого спроса способно спровоцировать дальнейшее снижение цены SHIB.

Что это значит

Для инвесторов из России и СНГ увеличение объёмов SHIB на биржах служит сигналом к осторожности. В условиях повышенной волатильности и давления на цену стоит тщательно оценивать риски перед принятием решений о покупке или продаже Shiba Inu.