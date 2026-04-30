МВД предлагает запретить нелицензированные криптообменники в России

Замначальника отдела ГУУР МВД Алексей Горяев выступил за запрет нелицензированных криптообменников в России для борьбы с мошенничеством.

Вчера вечером замначальника отдела Главного управления уголовного розыска МВД России Алексей Горяев заявил о необходимости запрета нелицензированных криптообменников. По его словам, это поможет бороться с мошенничеством в криптосфере.

Что зафиксировано

Горяев отметил, что нелицензированные обменники часто используются для отмывания денег и финансирования незаконной деятельности. Он подчеркнул, что такие платформы несут риски для пользователей и экономики страны.

Причины

Основная причина предложения — рост числа мошеннических схем через криптообменники. В МВД фиксируют увеличение жалоб на потерю средств при использовании нерегулируемых платформ. По данным ведомства, за последний год количество таких случаев выросло на 30%.

Цифры и метрики

Согласно статистике МВД, в 2023 году через нелицензированные обменники было выведено более 15 млрд рублей. При этом только 5% таких операций можно отследить из-за отсутствия регулирования.

Что будет дальше

В редакции MinerWorld отмечают, что предложение МВД может быть реализовано в рамках уже действующего закона о цифровых финансовых активах. Ожидается, что новые правила вступят в силу до конца 2024 года.

Уроки для российского майнера

Для российских майнеров это означает необходимость перехода на лицензированные платформы для обмена криптовалюты. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, это может повлиять на стоимость транзакций, но повысит безопасность операций.

Частые вопросы

Как запрет повлияет на российских майнеров?
Майнерам придется использовать лицензированные платформы для обмена криптовалюты, что повысит безопасность операций, но может увеличить стоимость транзакций.
Когда вступят в силу новые правила?
Ожидается, что новые правила вступят в силу до конца 2024 года в рамках закона о цифровых финансовых активах.
Каковы риски нелицензированных обменников?
Нелицензированные обменники часто используются для отмывания денег и финансирования незаконной деятельности, что несет риски для пользователей и экономики страны.

