Замначальника отдела ГУУР МВД Алексей Горяев выступил за запрет нелицензированных криптообменников в России для борьбы с мошенничеством.

Вчера вечером замначальника отдела Главного управления уголовного розыска МВД России Алексей Горяев заявил о необходимости запрета нелицензированных криптообменников. По его словам, это поможет бороться с мошенничеством в криптосфере.

Что зафиксировано

Горяев отметил, что нелицензированные обменники часто используются для отмывания денег и финансирования незаконной деятельности. Он подчеркнул, что такие платформы несут риски для пользователей и экономики страны.

Причины

Основная причина предложения — рост числа мошеннических схем через криптообменники. В МВД фиксируют увеличение жалоб на потерю средств при использовании нерегулируемых платформ. По данным ведомства, за последний год количество таких случаев выросло на 30%.

Цифры и метрики

Согласно статистике МВД, в 2023 году через нелицензированные обменники было выведено более 15 млрд рублей. При этом только 5% таких операций можно отследить из-за отсутствия регулирования.

Что будет дальше

В редакции MinerWorld отмечают, что предложение МВД может быть реализовано в рамках уже действующего закона о цифровых финансовых активах. Ожидается, что новые правила вступят в силу до конца 2024 года.

Уроки для российского майнера

Для российских майнеров это означает необходимость перехода на лицензированные платформы для обмена криптовалюты. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, это может повлиять на стоимость транзакций, но повысит безопасность операций.