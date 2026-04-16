Новый биткоин-ETF от Morgan Stanley привлек $100 млн за первые шесть дней торгов, демонстрируя высокий спрос. Это событие знаменует поворотный момент, поскольку другие крупные банки, такие как Goldman Sachs и Charles Schwab, также готовятся к запуску собственных криптопродуктов. Уолл-стрит стремится удержать клиентов, интересующихся криптовалютами, и конкурировать с существующими провайдерами ETF.

Morgan Stanley успешно дебютирует на рынке биткоин-ETF

Новый биржевой фонд (ETF) на биткоин от Morgan Stanley продемонстрировал впечатляющий старт, привлекая 100 миллионов долларов США за первые шесть дней торгов. Это событие подчеркивает растущий интерес традиционных финансовых институтов к криптовалютному рынку и знаменует собой важный этап в интеграции цифровых активов в мейнстримные инвестиционные продукты.

Дебют Morgan Stanley особенно примечателен, поскольку этот банк стал первым крупным игроком с Уолл-стрит, предложившим собственный внутренний биткоин-продукт. Успех фонда, по мнению экспертов, послужит катализатором для других финансовых гигантов. Известный финансовый консультант Рик Эдельман в комментарии для DL News назвал достигнутую сумму «отличным показателем», который свидетельствует о значительном спросе как среди инвесторов, так и среди консультантов, и, вероятно, подтолкнет другие крупные брокерские компании к аналогичным шагам.

Уолл-стрит активно осваивает крипторынок

Шаг Morgan Stanley, а также планы Goldman Sachs и Charles Schwab по запуску собственных криптопродуктов, указывают на кардинальные изменения в индустрии. В прошлом многие крупные финансовые учреждения скептически относились к биткоину и другим криптовалютам, однако теперь они активно стремятся удержать клиентов, проявляющих интерес к цифровым активам. Это позволяет банкам сохранить активы под своим управлением и избежать потери миллионов долларов комиссионных в пользу таких компаний, как BlackRock или других из десяти существующих провайдеров биткоин-ETF.

Morgan Stanley управляет активами на сумму около 6,2 триллиона долларов через свою сеть из 16 000 финансовых консультантов. Такой масштаб позволяет банку оказывать значительное влияние на рынок. Многие банки внимательно следят за результатами Morgan Stanley. При этом некоторые из них не остаются в стороне: Goldman Sachs недавно анонсировал запуск собственного биткоин-ETF, а Charles Schwab объявил о начале предоставления услуг по торговле криптовалютами своим клиентам. Совокупный объем активов под управлением этих двух компаний превышает 15 триллионов долларов.

Активное освоение биткоина банковским сектором Уолл-стрит находится в самом разгаре. С момента запуска в январе 2024 года, биткоин-ETF привлекли более 1,6 миллиона монет. Несмотря на геополитическую нестабильность, инвесторы продолжают наращивать свои позиции. По данным DefiLlama, с начала года в биткоин-ETF было вложено около 2,1 миллиарда долларов.

Перспективы роста и рыночный контекст

Биткоин-ETF от Morgan Stanley демонстрирует темпы, которые могут привести к выдающемуся дебюту. По текущим темпам накопления, новый ETF может привлечь более 7 миллиардов долларов в течение первого года, что превзойдет показатели многих уже существующих фондов, таких как VanEck и Franklin Templeton. Рик Эдельман ранее отмечал, что «маховик только начинает раскручиваться», указывая на потенциал дальнейшего роста и притока капитала.

«Это отличный показатель, который показывает высокий спрос среди инвесторов и консультантов», — отметил Рик Эдельман.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и стран СНГ успешный запуск биткоин-ETF крупными игроками Уолл-стрит означает дальнейшую легитимизацию и институционализацию криптовалютного рынка. Это может способствовать росту общего доверия к биткоину как классу активов, что потенциально приведет к увеличению его стоимости в долгосрочной перспективе. Однако прямые инвестиции в такие ETF могут быть затруднены из-за санкционных ограничений и особенностей местного регулирования. Российским инвесторам по-прежнему приходится использовать альтернативные методы доступа к криптовалютам, такие как прямая покупка на биржах или через P2P-платформы.

Для майнеров, особенно тех, кто работает в России и СНГ, рост институционального интереса к биткоину является позитивным сигналом. Увеличение спроса на биткоин через ETF может способствовать росту его цены, что напрямую влияет на рентабельность майнинга. Более высокая цена биткоина позволяет компенсировать операционные расходы, включая затраты на электроэнергию и обслуживание оборудования. Это также может стимулировать инвестиции в новое, более эффективное оборудование для майнинга, поскольку перспективы доходности становятся более привлекательными. Майнерам следует внимательно следить за динамикой рынка и ценой биткоина, чтобы оптимизировать свои стратегии и инвестиции в оборудование.