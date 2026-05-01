Платёжная платформа MoonPay запустила дебетовую карту MoonAgents Card, которая позволяет ИИ-агентам и пользователям тратить стейблкоины напрямую из ончейн-кошельков через сеть Mastercard. Карта поддерживает основные стейблкоины, включая USDT и USDC.

Заявление и его автор

«MoonAgents Card — это первый шаг к интеграции ИИ-агентов в повседневную финансовую жизнь», — заявил CEO MoonPay Иван Сото-Райт. По его словам, карта упрощает взаимодействие пользователей с криптовалютными активами.

Технические или юридические детали

Карта работает через сеть Mastercard, что обеспечивает её совместимость с большинством платёжных терминалов по всему миру. Пользователи могут пополнять баланс стейблкоинами, которые автоматически конвертируются в фиатные валюты при оплате. Комиссия за транзакции составляет 1,5%.

Сравнение с прошлыми кейсами

В феврале 2024 года Binance запустила аналогичную карту, но только для физических лиц. MoonAgents Card стала первой картой, ориентированной на ИИ-агентов, что открывает новые возможности для автоматизации финансовых операций.

Последствия для криптоиндустрии

Появление таких карт может ускорить массовое принятие криптовалют, особенно в странах с нестабильной экономикой. В России, где курс рубля к доллару составляет около 90-95 ₽ за $1, это может стать альтернативой традиционным платёжным системам. В редакции MinerWorld отмечают, что подобные решения могут повысить спрос на стейблкоины среди российских майнеров, которые ищут способы минимизировать валютные риски.