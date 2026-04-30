Новая модель Mistral Medium 3.5 в 2-3 раза дороже китайских аналогов, но уступает им в производительности. Российские разработчики пока не спешат внедрять её в свои проекты.

Французская компания Mistral AI выпустила новую открытую модель Medium 3.5, которая стала редким западным представителем в топе open-source решений. Однако её стоимость в 2-3 раза выше китайских конкурентов, которые показывают лучшие результаты в тестах.

Развёрнуто по фактам

Mistral Medium 3.5 позиционируется как альтернатива GPT-3.5 от OpenAI. Модель доступна через API и поддерживает до 32 тыс. токенов контекста. Однако её цена составляет $2.5 за 1 млн токенов, что значительно дороже китайских аналогов, таких как Qwen от Alibaba ($0.8 за 1 млн токенов).

Что говорят данные

По результатам тестов, Mistral Medium 3.5 уступает китайским моделям в таких задачах, как генерация текста и анализ данных. Например, в тесте MMLU (Massive Multitask Language Understanding) она набирает 76 баллов против 80 у Qwen. При этом стоимость использования Mistral Medium 3.5 в 2-3 раза выше.

Прогноз и риски

В редакции MinerWorld отмечают, что высокая цена Mistral Medium 3.5 может стать серьёзным барьером для её массового внедрения, особенно в странах с ограниченными бюджетами, таких как Россия. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, стоимость использования модели составляет примерно 225-237 ₽ за 1 млн токенов.

Чем это обернётся для российских игроков

Российские разработчики пока не спешат внедрять Mistral Medium 3.5 в свои проекты. Основная причина — высокая стоимость и отсутствие значимых преимуществ перед китайскими аналогами. Кроме того, в условиях санкций доступ к западным технологиям может быть ограничен.