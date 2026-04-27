Триггер события

Исполняющий обязанности генерального прокурора США Николь Бланш заявила, что действия Министерства юстиции (DOJ) по делу Романа Шторма «фундаментально изменили правила игры» для разработчиков программного обеспечения в криптоиндустрии. Это заявление прозвучало на фоне продолжающегося судебного разбирательства против Шторма, одного из разработчиков Tornado Cash, обвиняемого в отмывании денег и нарушении санкционного режима. Судебный процесс, начавшийся в августе 2023 года с ареста Шторма, привлёк пристальное внимание криптосообщества, поскольку затрагивает вопросы ответственности разработчиков за использование их децентрализованных протоколов.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

Ситуация вокруг Романа Шторма и Tornado Cash не является изолированным инцидентом, но знаменует собой ужесточение подхода регуляторов к децентрализованным проектам. В 2022 году Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США внесло Tornado Cash в санкционный список, что стало беспрецедентным шагом, поскольку под санкции попал не конкретный человек или организация, а программный код. Ранее, в период 2020-2021 годов, основное внимание регуляторов было сосредоточено на централизованных биржах и сервисах, таких как BitMEX или Binance, где обвинения касались KYC/AML процедур. Однако кейс Tornado Cash переводит дискуссию на уровень ответственности создателей децентрализованных протоколов, которые, по их утверждениям, не контролируют использование своих продуктов. Это отличается от ситуации с BitMEX в 2020 году, когда обвинения были направлены против руководителей за отсутствие должных мер по борьбе с отмыванием денег на централизованной платформе. В мае 2024 года, например, регуляторы продолжали фокусироваться на централизованных субъектах, но заявление Бланш указывает на расширение сферы влияния на разработчиков, что является новым витком давления.

Цифры, которые меняют картину

Tornado Cash, до введения санкций, обработал транзакции на сумму более 7 миллиардов долларов США в криптовалюте. По данным аналитических компаний, значительная часть этих средств, по оценкам, около 1,5 миллиарда долларов, была связана с незаконной деятельностью, включая отмывание средств, похищенных в результате хакерских атак, таких как атака на Ronin Bridge в марте 2022 года, где было украдено около 625 миллионов долларов. Эти цифры подчёркивают масштаб проблемы, с которой столкнулись регуляторы. Средний объём транзакций через миксеры, подобные Tornado Cash, до санкций составлял сотни тысяч долларов, что делало их привлекательными для злоумышленников. Для сравнения, объём транзакций в легальном секторе децентрализованных финансов (DeFi) в 2023 году превысил 100 миллиардов долларов, демонстрируя, что проблема не в технологии как таковой, а в её потенциальном неправомерном использовании. По нашей оценке, ужесточение регулирования в отношении разработчиков может сократить приток новых инвестиций в анонимные протоколы на 15-20% в ближайшие 12 месяцев.

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

Заявление Николь Бланш означает, что разработчики децентрализованных приложений (dApps) и протоколов теперь могут столкнуться с более пристальным вниманием со стороны правоохранительных органов, даже если они не имеют прямого контроля над использованием своих продуктов. Это может привести к нескольким ключевым изменениям. Во-первых, многие разработчики могут начать внедрять более строгие меры по борьбе с отмыванием денег (AML) и идентификации клиентов (KYC) на уровне протокола, что противоречит идеологии децентрализации и анонимности. Во-вторых, это может замедлить инновации в области приватных транзакций и конфиденциальности в криптовалютах, поскольку разработчики будут опасаться юридических последствий. В-третьих, часть проектов может переместиться в юрисдикции с более мягким регулированием, что усложнит глобальный надзор. Для российского майнера или инвестора это означает потенциальное снижение ликвидности и анонимности при использовании некоторых зарубежных сервисов. Если рассматривать майнинг, то при текущем курсе рубля к доллару около 90-95 ₽ за $1, снижение анонимности и усиление контроля за транзакциями может привести к более строгому отслеживанию доходов, что повлияет на налогообложение (НДФЛ 13%/15% для физических лиц) и потребует более тщательного соблюдения 115-ФЗ при обмене криптовалют на фиат. Российские майнинг-площадки, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область, где промышленные тарифы составляют 3-5 ₽/кВт·ч, уже работают в условиях повышенного внимания со стороны ФНС и Минэнерго, и ужесточение глобального регулирования лишь усилит этот тренд.

Вывод

Заявление и.о. генпрокурора Бланш является знаковым моментом, указывающим на фундаментальное изменение подхода Минюста США к регулированию криптоиндустрии. Отныне акцент смещается с централизованных платформ на разработчиков децентрализованных протоколов. Это создаёт прецедент, который может существенно повлиять на развитие анонимных криптовалютных проектов и децентрализованных финансов в целом, заставляя разработчиков переосмыслить свою ответственность и подход к созданию продуктов. Индустрия будет вынуждена адаптироваться к новым реалиям, балансируя между инновациями и соблюдением регуляторных требований.