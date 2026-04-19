MicroStrategy приближается к 800 000 BTC, Сейлор намекает на дальнейшую экспансию

MicroStrategy Майкла Сейлора агрессивно наращивает запасы биткоинов, приобретя BTC на $2 млрд за 11 дней. Компания приближается к отметке в 800 000 BTC, а Сейлор намекает на еще более амбициозные цели.

MicroStrategy наращивает биткоин-активы, приближаясь к 800 000 BTC

Компания MicroStrategy, возглавляемая Майклом Сейлором, продемонстрировала беспрецедентную активность на рынке биткоина, приобретя активы на сумму около 2 миллиардов долларов США всего за 11 дней. Согласно ончейн-данным, эти агрессивные покупки позволили MicroStrategy преодолеть отметку в 800 000 BTC. Сам Сейлор подогрел интерес к будущим планам компании, опубликовав в социальной сети X сообщение «Think Even Bigger» (Мыслите еще масштабнее), что многие интерпретируют как намек на следующую, еще более амбициозную цель по накоплению биткоинов.

С 6 по 17 апреля MicroStrategy, используя механизм STRC, приобрела дополнительные 26 377 BTC. Эта значительная покупка, оцененная примерно в 2 миллиарда долларов, существенно увеличила уже внушительный биткоин-портфель компании. Официально подтвержденный баланс MicroStrategy на середину апреля составлял 780 897 монет. Однако с учетом последних приобретений, реальное количество биткоинов, находящихся под контролем компании, может достигать 807 274 BTC. Ожидается, что обновленные данные будут представлены рынку в ближайшее время, возможно, уже 20 апреля. Если эта цифра подтвердится, MicroStrategy станет первой публичной компанией, владеющей более чем 800 000 BTC, что составляет примерно 4% от всей выпущенной эмиссии биткоина.

Финансовые показатели и стратегия MicroStrategy

Важным аспектом для инвесторов является средняя цена покупки биткоина для MicroStrategy, которая в настоящее время составляет 75 577 долларов за монету. При текущих рыночных котировках компания находится на грани безубыточности, а общая оценка ее биткоин-портфеля приближается к 59,12 миллиарда долларов. Это критический показатель для акционеров MSTR, поскольку значительное падение цены биткоина ниже 75 000 долларов может привести к убыткам по портфелю, что традиционно негативно сказывается на котировках акций.

Несмотря на потенциальные риски, рынок позитивно реагирует на стратегию MicroStrategy. На этой неделе акции MSTR продемонстрировали значительный рост на 29,45%, поднявшись с 125 до 166,52 долларов. Более того, с начала года акции компании вышли в плюс, показав рост на 9,59%. Это свидетельствует о том, что инвесторы воспринимают агрессивную скупку биткоина не как чрезмерный риск, а как сигнал уверенности в долгосрочных перспективах криптовалюты и стратегии компании.

Фраза Майкла Сейлора «Think Even Bigger» в контексте приближения к 800 000 BTC однозначно указывает на амбициозные планы по дальнейшему накоплению. Многие аналитики предполагают, что следующей целью MicroStrategy может стать отметка в 1 миллион биткоинов. Если компания продолжит покупки текущими темпами, приобретая около 26 000 BTC за 11 дней, достижение миллионной отметки не выглядит нереалистичным, хотя и потребует десятков миллиардов долларов при текущих ценах.

«Think Even Bigger» — Майкл Сейлор, председатель совета директоров MicroStrategy.

Масштаб этой стратегии огромен: концентрация 4% всего существующего биткоина в руках одной компании является как мощным бычьим сигналом для рынка, так и потенциальным риском. Постоянный крупный покупатель поддерживает цену, но если MicroStrategy когда-либо будет вынуждена продавать свои активы – например, из-за долговой нагрузки, падения цены ниже средней или проблем с акционерами – это может оказать колоссальное давление на рынок. Однако пока стратегия Сейлора приносит плоды: акции растут, биткоин держится вблизи средней цены покупки, а каждое новое приобретение укрепляет нарратив институционального принятия.

Что это значит для рынка и инвесторов из РФ/СНГ?

Для российского и СНГ-рынка криптовалют действия MicroStrategy являются важным индикатором институционального интереса к биткоину. Агрессивные покупки крупной публичной компанией подтверждают долгосрочную ценность биткоина как средства сохранения капитала и инвестиционного актива. Это может способствовать росту доверия к криптовалютам среди местных инвесторов и корпораций, которые пока осторожно относятся к цифровым активам. Увеличение институционального спроса, как правило, оказывает положительное влияние на цену биткоина, что выгодно для всех держателей актива.

Практический вывод для майнеров

Для майнеров биткоина действия MicroStrategy сигнализируют о сохраняющемся высоком спросе на актив. Постоянный крупный покупатель, такой как MicroStrategy, создает стабильный спрос, что в долгосрочной перспективе поддерживает цену биткоина. Это, в свою очередь, обеспечивает более предсказуеемую доходность майнинга, несмотря на колебания сложности сети и стоимости электроэнергии. Майнерам следует учитывать этот фактор при планировании своих инвестиций в оборудование и расширении мощностей, поскольку устойчивый институциональный спрос является одним из ключевых драйверов роста цены BTC.

Частые вопросы

Сколько биткоинов приобрела MicroStrategy за последние 11 дней?
За период с 6 по 17 апреля MicroStrategy приобрела 26 377 BTC на сумму около 2 миллиардов долларов США, значительно увеличив свой биткоин-портфель.
Какова текущая средняя цена покупки биткоина для MicroStrategy?
Средняя цена покупки биткоина для MicroStrategy составляет 75 577 долларов за монету, что означает, что компания находится на грани безубыточности при текущих рыночных котировках.
Что означает стратегия MicroStrategy для майнеров из РФ/СНГ?
Для майнеров это сигнал о стабильном институциональном спросе на биткоин, что поддерживает его цену и обеспечивает более предсказуемую доходность майнинга, несмотря на рыночные колебания.

