MicroStrategy наращивает биткоин-активы, приближаясь к 800 000 BTC

Компания MicroStrategy, возглавляемая Майклом Сейлором, продемонстрировала беспрецедентную активность на рынке биткоина, приобретя активы на сумму около 2 миллиардов долларов США всего за 11 дней. Согласно ончейн-данным, эти агрессивные покупки позволили MicroStrategy преодолеть отметку в 800 000 BTC. Сам Сейлор подогрел интерес к будущим планам компании, опубликовав в социальной сети X сообщение «Think Even Bigger» (Мыслите еще масштабнее), что многие интерпретируют как намек на следующую, еще более амбициозную цель по накоплению биткоинов.

С 6 по 17 апреля MicroStrategy, используя механизм STRC, приобрела дополнительные 26 377 BTC. Эта значительная покупка, оцененная примерно в 2 миллиарда долларов, существенно увеличила уже внушительный биткоин-портфель компании. Официально подтвержденный баланс MicroStrategy на середину апреля составлял 780 897 монет. Однако с учетом последних приобретений, реальное количество биткоинов, находящихся под контролем компании, может достигать 807 274 BTC. Ожидается, что обновленные данные будут представлены рынку в ближайшее время, возможно, уже 20 апреля. Если эта цифра подтвердится, MicroStrategy станет первой публичной компанией, владеющей более чем 800 000 BTC, что составляет примерно 4% от всей выпущенной эмиссии биткоина.

Финансовые показатели и стратегия MicroStrategy

Важным аспектом для инвесторов является средняя цена покупки биткоина для MicroStrategy, которая в настоящее время составляет 75 577 долларов за монету. При текущих рыночных котировках компания находится на грани безубыточности, а общая оценка ее биткоин-портфеля приближается к 59,12 миллиарда долларов. Это критический показатель для акционеров MSTR, поскольку значительное падение цены биткоина ниже 75 000 долларов может привести к убыткам по портфелю, что традиционно негативно сказывается на котировках акций.

Несмотря на потенциальные риски, рынок позитивно реагирует на стратегию MicroStrategy. На этой неделе акции MSTR продемонстрировали значительный рост на 29,45%, поднявшись с 125 до 166,52 долларов. Более того, с начала года акции компании вышли в плюс, показав рост на 9,59%. Это свидетельствует о том, что инвесторы воспринимают агрессивную скупку биткоина не как чрезмерный риск, а как сигнал уверенности в долгосрочных перспективах криптовалюты и стратегии компании.

Фраза Майкла Сейлора «Think Even Bigger» в контексте приближения к 800 000 BTC однозначно указывает на амбициозные планы по дальнейшему накоплению. Многие аналитики предполагают, что следующей целью MicroStrategy может стать отметка в 1 миллион биткоинов. Если компания продолжит покупки текущими темпами, приобретая около 26 000 BTC за 11 дней, достижение миллионной отметки не выглядит нереалистичным, хотя и потребует десятков миллиардов долларов при текущих ценах.

«Think Even Bigger» — Майкл Сейлор, председатель совета директоров MicroStrategy.

Масштаб этой стратегии огромен: концентрация 4% всего существующего биткоина в руках одной компании является как мощным бычьим сигналом для рынка, так и потенциальным риском. Постоянный крупный покупатель поддерживает цену, но если MicroStrategy когда-либо будет вынуждена продавать свои активы – например, из-за долговой нагрузки, падения цены ниже средней или проблем с акционерами – это может оказать колоссальное давление на рынок. Однако пока стратегия Сейлора приносит плоды: акции растут, биткоин держится вблизи средней цены покупки, а каждое новое приобретение укрепляет нарратив институционального принятия.

Что это значит для рынка и инвесторов из РФ/СНГ?

Для российского и СНГ-рынка криптовалют действия MicroStrategy являются важным индикатором институционального интереса к биткоину. Агрессивные покупки крупной публичной компанией подтверждают долгосрочную ценность биткоина как средства сохранения капитала и инвестиционного актива. Это может способствовать росту доверия к криптовалютам среди местных инвесторов и корпораций, которые пока осторожно относятся к цифровым активам. Увеличение институционального спроса, как правило, оказывает положительное влияние на цену биткоина, что выгодно для всех держателей актива.

Практический вывод для майнеров

Для майнеров биткоина действия MicroStrategy сигнализируют о сохраняющемся высоком спросе на актив. Постоянный крупный покупатель, такой как MicroStrategy, создает стабильный спрос, что в долгосрочной перспективе поддерживает цену биткоина. Это, в свою очередь, обеспечивает более предсказуеемую доходность майнинга, несмотря на колебания сложности сети и стоимости электроэнергии. Майнерам следует учитывать этот фактор при планировании своих инвестиций в оборудование и расширении мощностей, поскольку устойчивый институциональный спрос является одним из ключевых драйверов роста цены BTC.