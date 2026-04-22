С начала года MicroStrategy через привилегированные акции STRC приобрела 77 000 BTC, что значительно превышает чистый приток в американские спотовые Bitcoin ETF, составивший всего 8 000 BTC за тот же период.

Уникальная стратегия MicroStrategy

Компания MicroStrategy, известная своей агрессивной стратегией накопления биткоинов, демонстрирует впечатляющие темпы приобретения первой криптовалюты, значительно опережая американские спотовые ETF. С начала 2026 года, согласно данным портала bitcointreasuries.net, MicroStrategy через свой инструмент STRC (бессрочные привилегированные акции) пополнила свои резервы на 77 000 BTC. Для сравнения, совокупный чистый приток в спотовые биткоин-ETF за аналогичный период составил всего около 8 000 BTC.

Эта разница в масштабах накопления, подтвержденная финтех-компанией River, подчеркивает уникальный подход MicroStrategy к интеграции биткоина в свою корпоративную стратегию. В то время как ETF предоставляют инвесторам регулируемый и относительно простой способ получить экспозицию к биткоину, MicroStrategy использует более сложный финансовый механизм для прямого приобретения актива.

Как работает механизм STRC

STRC — это бессрочные привилегированные акции серии А, торгующиеся на бирже Nasdaq. Они имеют номинальную стоимость около 100 долларов и выплачивают переменный годовой дивиденд, который на текущий момент составляет 11,5% с ежемесячными выплатами. Ключевая особенность этого инструмента заключается в том, что когда цена STRC достигает или превышает номинальную стоимость, MicroStrategy выпускает новые акции. Средства, полученные от их продажи, направляются исключительно на покупку биткоинов. Таким образом, компания эффективно конвертирует рыночный спрос на свои ценные бумаги в прямые инвестиции в BTC, не размывая при этом акционерный капитал держателей обыкновенных акций MSTR.

Представьте, что MicroStrategy — это некий «ломбард» для биткоина. Компания объявляет: «Принимаю вклады под 11% годовых». Инвесторы, привлеченные высокой доходностью, несут свои деньги. Но вместо того, чтобы выдавать кредиты, этот «ломбард» использует все полученные средства для покупки биткоинов в свой собственный сейф. В итоге, биткоин принадлежит компании, а вкладчики получают фиксированную выплату. Пока обычные инвесторы покупают доли в ETF, MicroStrategy, используя «чужие» деньги, в десять раз быстрее наполняет свой криптокошелек.

Последние приобретения и сравнение с ETF

На неделе, завершившейся 19 апреля, MicroStrategy совершила очередную крупную покупку, добавив 34 164 BTC на сумму 2,54 миллиарда долларов к своим резервам. Это увеличило общий объем биткоинов, принадлежащих компании, до 815 061 BTC. Таким образом, MicroStrategy вплотную приблизилась к крупнейшему спотовому биткоин-ETF — iShares Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock, который на данный момент владеет примерно 806 178 BTC.

Несмотря на то, что приток средств в американские спотовые биткоин-ETF сохраняется (например, 20 апреля чистый приток составил 238 миллионов долларов, что стало пятым подряд днем положительной динамики), общий объем новых биткоинов, поглощенных этими фондами с начала года, значительно уступает показателям MicroStrategy. Этот разрыв наглядно демонстрирует, как специализированный финансовый инструмент, ориентированный на фиксированную доходность, может стать мощным каналом для накопления биткоинов, превосходящим по эффективности даже столь популярные продукты, как спотовые ETF.

Что это значит для рынка и майнеров?

Для российского и СНГ-рынка, а также для майнеров, эта ситуация подчеркивает несколько важных аспектов. Во-первых, она демонстрирует разнообразие инвестиционных стратегий в отношении биткоина. MicroStrategy, по сути, создала уникальный механизм, который позволяет ей привлекать капитал для покупки BTC, предлагая инвесторам фиксированную доходность, что может быть привлекательнее для консервативных игроков, чем прямые инвестиции в волатильный актив или даже в ETF. Во-вторых, продолжающийся спрос на биткоин со стороны крупных институциональных игроков, таких как MicroStrategy и ETF, поддерживает цену актива, что является позитивным фактором для майнеров, особенно после халвинга. Увеличение спроса помогает компенсировать снижение награды за блок и поддерживает рентабельность майнинга. Майнерам из РФ и СНГ стоит внимательно следить за такими крупными покупателями, поскольку их действия напрямую влияют на рыночную капитализацию и, как следствие, на доходность добычи криптовалюты. Стабильный приток капитала в биткоин через различные каналы указывает на долгосрочный интерес к активу, что создает благоприятные условия для развития майнинговой индустрии.