Microsoft Ventures и Space and Time: Новый этап развития AI в блокчейне Base

Подразделение Microsoft Ventures, специализирующееся на венчурных инвестициях, оказало поддержку проекту Space and Time, который занимается разработкой решений для работы с блокчейн-данными. Эта инициатива направлена на публичный запуск AI Builder – инструмента, предназначенного для создания приложений на базе блокчейна Base с использованием искусственного интеллекта. Таким образом, технологический гигант через свою венчурную структуру активно способствует интеграции передовых AI-технологий в децентрализованные экосистемы.

Space and Time играет ключевую роль в этом процессе, обеспечивая надежный уровень данных для платформы Dreamspace, которая, в свою очередь, является частью более широкой экосистемы Base. Поддержка со стороны Microsoft Ventures подчеркивает стратегическую важность развития инфраструктуры, способной эффективно обрабатывать и анализировать большие объемы блокчейн-данных с помощью ИИ. Это открывает новые горизонты для разработчиков, позволяя им создавать более сложные и функциональные децентрализованные приложения (dApps), способные использовать возможности машинного обучения и прогнозной аналитики.

Блокчейн Base, разработанный Coinbase, стремительно набирает популярность как платформа для создания децентрализованных приложений. Интеграция AI Builder от Space and Time, поддержанная Microsoft, значительно расширяет его потенциал. Разработчики теперь смогут внедрять в свои dApps функции, основанные на искусственном интеллекте, такие как улучшенная аналитика, автоматизация процессов, персонализированные пользовательские интерфейсы и даже предиктивные модели для финансовых инструментов или игровых механик. Это может стать катализатором для появления нового поколения децентрализованных приложений, отличающихся повышенной интеллектуальностью и адаптивностью.

Сотрудничество между Space and Time и Microsoft Ventures демонстрирует растущий интерес крупных технологических компаний к блокчейн-индустрии и ее синергии с искусственным интеллектом. Инвестиции в подобные проекты свидетельствуют о долгосрочной стратегии по развитию гибридных решений, сочетающих децентрализацию с мощью централизованных вычислительных ресурсов и алгоритмов ИИ. Это также подчеркивает стремление к созданию более масштабируемых, безопасных и интеллектуальных блокчейн-систем, способных решать сложные задачи в различных отраслях – от финансов до логистики и здравоохранения.

«Space and Time обеспечивает надежный уровень данных для Dreamspace, что критически важно для интеграции ИИ в блокчейн-приложения», — отметили представители проекта.

Для майнеров и участников крипторынка в России и СНГ это событие означает, что технологический прогресс в блокчейн-индустрии не стоит на месте. Развитие таких инструментов, как AI Builder, может привести к появлению более сложных и ресурсоемких dApps, что, в свою очередь, потенциально увеличит спрос на вычислительные мощности и, как следствие, на майнинговое оборудование. Хотя прямого влияния на текущий хешрейт или прибыльность майнинга биткоина это не оказывает, долгосрочная перспектива развития Web3 с глубокой интеграцией ИИ может создать новые ниши и возможности для инфраструктурных провайдеров, включая майнинговые фермы, предлагающие услуги по хранению и обработке данных.