Триггер события

Корпорация Microsoft совместно с аналитической компанией Chainalysis заявили, что традиционные банковские системы приближаются к критической точке из-за массового внедрения ИИ-агентов, которые начинают управлять транзакциями в больших объемах. Основной посыл заключается в необходимости кардинального пересмотра устаревшей инфраструктуры, с акцентом на машинную идентификацию и доверие в цифровых финансовых операциях. Это предупреждение прозвучало на фоне растущей автоматизации финансовых процессов, где ИИ-системы уже не просто анализируют данные, но и самостоятельно инициируют, верифицируют и исполняют транзакции.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

Подобные предупреждения о необходимости адаптации к новым технологиям звучали и ранее, но касались других аспектов. Например, в 2020-2021 годах активно обсуждалась готовность банков к массовому внедрению блокчейна и криптовалют, особенно после роста интереса к DeFi (децентрализованные финансы) и NFT (невзаимозаменяемые токены). Тогда речь шла о скорости транзакций и прозрачности, тогда как сейчас фокус смещается на автономность ИИ-агентов и их способность действовать без прямого участия человека. В 2023 году, после запуска ChatGPT, многие финансовые институты начали экспериментировать с ИИ для клиентской поддержки и анализа рисков, но это были скорее вспомогательные функции. Текущая ситуация отличается тем, что ИИ-агенты выходят на уровень самостоятельного управления финансовыми потоками, что требует принципиально иных механизмов безопасности и регулирования. В мае 2024 года, например, крупные банки активно инвестировали в квантовые вычисления, предвидя угрозы для существующей криптографии, но не акцентировали внимание на проблемах идентификации ИИ-субъектов.

Цифры, которые меняют картину

По данным Chainalysis, объем транзакций, обрабатываемых алгоритмами и ИИ-системами, вырос на 45% за последний год, достигнув отметки в $1,2 триллиона глобально. При этом, доля таких транзакций, где отсутствует четкая человеческая верификация на каждом этапе, увеличилась до 18%. Microsoft прогнозирует, что к 2028 году более 60% всех B2B-транзакций (бизнес для бизнеса) будут инициироваться и завершаться ИИ-агентами без прямого участия человека. Это создает колоссальную нагрузку на существующие KYC (Знай своего клиента) и AML (Противодействие отмыванию денег) системы, которые изначально разрабатывались для взаимодействия с людьми. Для российских майнеров, работающих с промышленными тарифами в Иркутской области (где стоимость электроэнергии составляет в среднем 3-5 ₽/кВт·ч), это означает потенциальное ускорение расчетов с поставщиками оборудования и хостинга, но также и новые требования к верификации их собственных автоматизированных систем, используемых для управления фермами и вывода средств. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, автоматизация расчетов может значительно сократить операционные издержки, но только при условии, что российские банки смогут адаптироваться к новым стандартам машинной идентификации.

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

В ближайшие 3-6 месяцев финансовый сектор увидит усиление давления на разработку новых стандартов для машинной идентификации и верификации. Банки будут вынуждены инвестировать в технологии, позволяющие однозначно идентифицировать ИИ-агентов и их намерения, а также отслеживать цепочки владения и контроля. Это повлечет за собой появление новых продуктов и услуг в сфере кибербезопасности и аудита для ИИ-систем. Регуляторы, включая центральные банки, начнут активно обсуждать правовой статус ИИ-агентов как участников финансовых операций. В России это может привести к разработке дополнений к существующим законам, таким как ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», где потребуется уточнение статуса ИИ-управляемых кошельков и транзакций. Наш рыночный анализ показывает, что российские банки, активно внедряющие ИИ в свои процессы, такие как Сбер и Тинькофф, будут в авангарде этих изменений, предлагая пилотные решения для машинной идентификации уже к концу года. Для майнинг-индустрии это означает, что автоматизированные системы управления майнинг-пулами и выводом средств могут столкнуться с новыми требованиями к идентификации, что повлияет на скорость и стоимость транзакций.

Вывод

Предупреждение Microsoft и Chainalysis подчеркивает неизбежность трансформации финансовой системы под влиянием ИИ. Банкам необходимо срочно модернизировать свою инфраструктуру, чтобы обеспечить безопасность и доверие в эпоху автономных ИИ-агентов. Отсутствие адекватных механизмов машинной идентификации и верификации может привести к системным рискам и потере контроля над финансовыми потоками. Успешная адаптация позволит не только избежать кризиса, но и открыть новые возможности для повышения эффективности и снижения издержек в глобальной финансовой системе, включая российский рынок.