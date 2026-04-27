Microsoft и OpenAI пересмотрели ключевые условия своего многолетнего соглашения, отказавшись от положений об эксклюзивности и распределении доходов, что потенциально освобождает OpenAI для привлечения новых стратегических партнёров. Это изменение, произошедшее спустя почти пять лет после начала их сотрудничества, знаменует собой значительный сдвиг в динамике альянса, который оценивается в десятки миллиардов долларов инвестиций со стороны Microsoft.

Хронология событий

Сотрудничество между Microsoft и OpenAI началось в 2019 году, когда Microsoft инвестировала $1 млрд в стартап, занимающийся исследованиями искусственного интеллекта. Тогда же было заключено соглашение об эксклюзивном лицензировании технологий OpenAI для облачной платформы Microsoft Azure. В 2021 году Microsoft увеличила свои инвестиции до $2 млрд, а в начале 2023 года объявила о «многомиллиардных» вложениях, которые, по оценкам, достигли $10 млрд. Эти инвестиции были направлены на ускорение исследований OpenAI в области общего искусственного интеллекта (AGI) — гипотетического ИИ, способного выполнять любую интеллектуальную задачу, которую может выполнить человек. Первоначальные условия также включали пункт о том, что Microsoft получит значительную долю прибыли OpenAI после достижения AGI, а также место в совете директоров некоммерческой части OpenAI.

Однако, после недавнего пересмотра, эти положения были удалены. Изменения произошли на фоне растущего интереса к технологиям ИИ и усиления конкуренции на рынке. В ноябре 2023 года произошла попытка смещения генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, что вызвало волну неопределённости и показало внутренние разногласия в компании. Этот инцидент, по всей видимости, ускорил процесс пересмотра условий сотрудничества, чтобы обеспечить большую гибкость для OpenAI и снизить риски, связанные с чрезмерной зависимостью от одного партнёра.

Ключевые цифры и метрики

Инвестиции Microsoft в OpenAI, по разным оценкам, превысили $13 млрд, что сделало её крупнейшим внешним инвестором. Несмотря на отказ от эксклюзивности, Microsoft сохраняет за собой значительную долю в прибыльной части OpenAI, которая, по некоторым данным, составляет 49%. Это позволяет Microsoft продолжать получать выгоду от коммерциализации технологий OpenAI, таких как ChatGPT и DALL-E, которые уже интегрированы в продукты Microsoft, включая поисковую систему Bing и офисные приложения.

Рыночная капитализация Microsoft на момент объявления превышает $3 трлн, что подчёркивает её доминирующее положение в технологическом секторе. Для OpenAI, чья оценка достигла $80 млрд в начале 2024 года, новые условия открывают возможность привлечения дополнительных инвестиций и партнёрств, что может ускорить разработку новых продуктов и расширить рыночное присутствие. Отказ от эксклюзивности также означает, что OpenAI может свободно предлагать свои передовые модели ИИ другим облачным провайдерам или технологическим компаниям, что увеличит её доходы и укрепит позиции на рынке.

Что говорят участники рынка

Представители Microsoft и OpenAI пока воздерживаются от подробных комментариев относительно пересмотренных условий. Однако, источники, близкие к переговорам, указывают на стремление OpenAI к большей операционной свободе и диверсификации рисков. Один из инсайдеров отметил, что «OpenAI хочет быть более гибкой в выборе партнёров для развития своих технологий». Этот шаг можно интерпретировать как попытку OpenAI избежать статуса «эксклюзивного поставщика» для одной корпорации, что могло бы ограничить её инновационный потенциал и рыночные возможности.

Аналитики рынка ИИ сходятся во мнении, что это изменение выгодно для обеих сторон. Microsoft сохраняет значительную долю в одной из самых перспективных компаний в сфере ИИ, а OpenAI получает свободу для привлечения новых инвестиций и расширения экосистемы. По нашим наблюдениям, такой подход позволит OpenAI ускорить коммерциализацию своих разработок и снизить зависимость от одного источника финансирования, что критически важно для стартапа с высокой скоростью развития.

Российский угол

Для российского рынка ИИ и майнинга криптовалют, изменения в отношениях между Microsoft и OpenAI имеют косвенное, но ощутимое значение. Развитие передовых ИИ-моделей, таких как GPT-4, требует колоссальных вычислительных мощностей. Это стимулирует спрос на специализированное оборудование, такое как графические процессоры (GPU), которые также используются в майнинге криптовалют. Увеличение спроса на GPU может привести к росту цен на это оборудование, что напрямую повлияет на рентабельность российских майнинг-ферм, особенно тех, кто использует промышленный тариф на электроэнергию в регионах вроде Иркутской области, где стоимость может составлять 3-5 ₽/кВт·ч. При курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, рост цен на импортное оборудование становится ещё более чувствительным для российских компаний.

Кроме того, усиление конкуренции на мировом рынке ИИ может подтолкнуть российские компании к более активному развитию собственных ИИ-решений и инфраструктуры. Это может привести к увеличению инвестиций в российские дата-центры и майнинг-пулы, которые могут быть перепрофилированы для задач ИИ. Российские майнеры уже сталкиваются с вопросами регулирования, такими как ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах» и потенциальное включение в реестр майнеров ФНС, что требует прозрачности и легализации деятельности. Расширение партнёрств OpenAI может также способствовать появлению новых международных проектов, в которых российские ИТ-специалисты и инфраструктурные провайдеры смогут найти свою нишу, предлагая вычислительные ресурсы или экспертные знания в области разработки ИИ.