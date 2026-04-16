Компания Meta объявила о повышении цен на свои VR-гарнитуры Quest 3 и Quest 3S, что стало очередным проявлением глобального дефицита оперативной памяти (RAM). Это решение последовало за аналогичными корректировками стоимости других электронных устройств на рынке.

Meta повышает цены на VR-гарнитуры Quest на фоне дефицита оперативной памяти

Компания Meta, владеющая популярной линейкой VR-гарнитур Quest, объявила о повышении розничных цен на свои модели Quest 3 и Quest 3S. Это решение напрямую связано с продолжающимся глобальным дефицитом оперативной памяти (RAM), который оказывает значительное влияние на всю технологическую отрасль. Повышение цен на продукты Meta является частью более широкой тенденции, когда производители электроники вынуждены корректировать стоимость своих устройств из-за роста цен на комплектующие и сбоев в цепочках поставок.

Дефицит RAM стал одной из ключевых проблем для многих секторов, от производства смартфонов и игровых консолей до серверов и майнингового оборудования. Оперативная память является критически важным компонентом для большинства современных вычислительных устройств, обеспечивая быструю обработку данных. Нарушения в производстве и логистике, усугубленные геополитической напряженностью и высоким спросом, привели к значительному росту стоимости чипов памяти. Это, в свою очередь, вынуждает конечных производителей перекладывать часть возросших издержек на потребителей.

Ранее аналогичные меры были предприняты другими крупными игроками рынка. Например, Sony уже повышала цены на свою игровую консоль PlayStation 5, ссылаясь на те же экономические факторы и проблемы с поставками компонентов. Повышение цен на VR-гарнитуры Meta Quest 3 и Quest 3S подтверждает, что проблема дефицита RAM носит системный характер и затрагивает широкий спектр высокотехнологичной продукции. Для потребителей это означает увеличение затрат на приобретение новых устройств, а для производителей — необходимость оптимизировать производственные процессы и искать альтернативные источники поставок.

В условиях, когда мировая экономика сталкивается с инфляционным давлением и перебоями в цепочках поставок, технологические компании вынуждены адаптироваться к новым реалиям. Рост цен на компоненты, такие как оперативная память, напрямую влияет на себестоимость продукции. Это не только сказывается на розничных ценах, но и может замедлить темпы инноваций и доступность новых технологий для широкого круга пользователей. Ситуация с Meta Quest является наглядным примером того, как макроэкономические факторы влияют на конкретные продуктовые линейки в высококонкурентной отрасли.

«Мы вынуждены скорректировать цены, чтобы отразить возросшие затраты на комплектующие», — заявил представитель Meta.

Что это значит для рынка и потребителей из РФ/СНГ

Для потребителей из России и стран СНГ повышение цен на VR-гарнитуры Meta Quest 3 и Quest 3S означает, что стоимость этих устройств, вероятно, вырастет и на локальных рынках. Учитывая текущие логистические сложности и курсовые колебания, конечная цена может быть еще выше, чем в других регионах. Это может снизить доступность VR-технологий для широкой аудитории и замедлить их распространение. Майнерам, особенно тем, кто использует специализированное оборудование, чувствительное к стоимости компонентов, следует ожидать дальнейшего роста цен на комплектующие, такие как оперативная память и графические процессоры, что может повлиять на рентабельность и сроки окупаемости инвестиций в новое оборудование. Общая тенденция к удорожанию электроники сохраняется, что требует более тщательного планирования закупок и оценки рисков.