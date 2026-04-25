Новый автономный мессенджер XChat от социальной сети X (бывший Twitter) стремительно занял первое место в американском App Store, опередив популярных ИИ-ботов ChatGPT и Claude. Этот успех предваряет запуск платежной системы X Money, что подчеркивает амбиции Илона Маска по созданию универсального приложения.

Успешный старт XChat: обгон лидеров ИИ

Автономное приложение для обмена сообщениями XChat, разработанное под эгидой социальной сети X (ранее известной как Twitter), продемонстрировало впечатляющий старт, заняв лидирующую позицию в американском магазине приложений App Store. Новинка от Илона Маска всего за несколько часов после релиза для iPhone обошла таких гигантов, как ChatGPT от OpenAI и Claude от Anthropic, которые долгое время удерживали верхние строчки рейтингов.

Этот значительный прорыв подтверждает стратегию Маска по интеграции различных сервисов — коммуникации, искусственного интеллекта и финансовых операций — в единую многофункциональную платформу. Успех XChat является важным шагом на пути к реализации концепции «приложения для всего».

Технологические особенности и планы развития

Никита Бир, директор по продукту в компании X, подтвердил лидерство XChat, опубликовав скриншот рейтинга App Store, где мессенджер занимает первое место, а ChatGPT и Claude следуют за ним на второй и третьей позициях соответственно. Бир, присоединившийся к команде X в прошлом году для усиления работы с потребительским сегментом, ранее успешно выводил в топ чартов такие социальные сети, как TBH и Gas.

Разработчики XChat создали приложение на языке программирования Rust и внедрили сквозное шифрование, аналогичное используемому в сети Биткоин, что обеспечивает высокий уровень конфиденциальности переписки. Пользователям доступны зашифрованные текстовые сообщения, голосовые и видеозвонки. Важной особенностью является возможность передачи файлов без обязательной привязки к номеру телефона, что расширяет анонимность и удобство использования.

На текущий момент групповые чаты в XChat поддерживают до 481 участника, но в ближайшие недели планируется увеличить этот лимит до 1000 пользователей. Интегрированный ИИ-помощник Grok позволяет владельцам премиум-аккаунтов обобщать содержание файлов и формировать проекты сообщений непосредственно в диалогах, повышая продуктивность общения.

Финансовые перспективы и X Money

Стремительный рост числа загрузок XChat имеет ключевое значение для бизнес-стратегии X. Мессенджер является лишь одним из элементов обширной экосистемы, в которую также войдет платежный сервис X Money. Представители социальной сети ранее анонсировали планы по запуску этой финансовой платформы, которая начнет функционировать вскоре после полноценного развертывания коммуникационной платформы.

X Money разрабатывается в сотрудничестве с компанией Visa и на начальном этапе будет поддерживать одноранговые переводы в фиатных валютах. В последующих обновлениях ожидается интеграция поддержки цифровых активов. Это позволит пользователям мгновенно осуществлять расчеты внутри платформы. Социальная сеть X уже получила лицензии на денежные переводы более чем в 40 штатах США, что устраняет одно из главных регуляторных препятствий для полноценного запуска финансового сервиса.

Что это значит для пользователей из РФ и СНГ?

Хотя мессенджер XChat доступен для загрузки по всему миру, его функционал и интеграция с будущими финансовыми сервисами X Money могут быть ограничены для пользователей из России и стран СНГ из-за действующих санкций и особенностей местного законодательства. В то же время, успешный запуск и развитие XChat демонстрируют потенциал Илона Маска в создании комплексных цифровых продуктов, что может повлиять на глобальный рынок мессенджеров и платежных систем. Для майнеров и криптоэнтузиастов из региона это событие пока не несет прямых последствий, но косвенно указывает на растущий интерес к интеграции криптовалют в повседневные сервисы на глобальном уровне.