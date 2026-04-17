Альткоины

Мемкоины демонстрируют признаки оживления: ASTEROID превысил $25 млн

Мемкоины показывают признаки восстановления после сложного периода. ASTEROID, связанный с игрушкой Shiba Inu, вырос на 70 000% за сутки.

#ETH
Рынок мемкоинов демонстрирует признаки оживления на фоне роста интереса к токенам, основанным на популярных сюжетах и идеях. Одним из главных драйверов стал токен ASTEROID, связанный с плюшевой игрушкой Shiba Inu, которая побывала в космосе на борту корабля SpaceX.

ASTEROID, созданный на базе Ethereum, назван в честь игрушки, которая участвовала в миссии Polaris Dawn в сентябре 2024 года. За последние 24 часа стоимость токена увеличилась на 70 000%, а его рыночная капитализация достигла $28 млн. Согласно данным DexScreener, объем торгов превысил $43 млн, а некоторые ранние инвесторы зафиксировали прибыль в шестизначных цифрах.

Рост ASTEROID стал частью более широкого тренда восстановления интереса к мемкоинам, которые переживали сложный период в 2025 году. Несмотря на высокую волатильность и спекулятивный характер, такие токены продолжают привлекать внимание как начинающих, так и опытных инвесторов.

Что это значит для российских инвесторов? Рост мемкоинов может быть как возможностью для краткосрочной прибыли, так и риском из-за их высокой волатильности. Важно помнить, что такие активы часто подвержены резким изменениям цены, и инвестиции в них требуют осторожности.

Частые вопросы

Что произошло с токеном ASTEROID?
Токен ASTEROID вырос на 70 000% за 24 часа, достигнув рыночной капитализации $28 млн.
Почему ASTEROID стал популярным?
ASTEROID связан с плюшевой игрушкой Shiba Inu, которая побывала в космосе на борту корабля SpaceX, что привлекло внимание инвесторов.
Что делать инвесторам из РФ?
Инвесторам стоит учитывать высокую волатильность мемкоинов и подходить к инвестициям с осторожностью, избегая чрезмерных рисков.

