Мемкоины показывают признаки восстановления после сложного периода. ASTEROID, связанный с игрушкой Shiba Inu, вырос на 70 000% за сутки.

Рынок мемкоинов демонстрирует признаки оживления на фоне роста интереса к токенам, основанным на популярных сюжетах и идеях. Одним из главных драйверов стал токен ASTEROID, связанный с плюшевой игрушкой Shiba Inu, которая побывала в космосе на борту корабля SpaceX.

ASTEROID, созданный на базе Ethereum, назван в честь игрушки, которая участвовала в миссии Polaris Dawn в сентябре 2024 года. За последние 24 часа стоимость токена увеличилась на 70 000%, а его рыночная капитализация достигла $28 млн. Согласно данным DexScreener, объем торгов превысил $43 млн, а некоторые ранние инвесторы зафиксировали прибыль в шестизначных цифрах.

Рост ASTEROID стал частью более широкого тренда восстановления интереса к мемкоинам, которые переживали сложный период в 2025 году. Несмотря на высокую волатильность и спекулятивный характер, такие токены продолжают привлекать внимание как начинающих, так и опытных инвесторов.

Что это значит для российских инвесторов? Рост мемкоинов может быть как возможностью для краткосрочной прибыли, так и риском из-за их высокой волатильности. Важно помнить, что такие активы часто подвержены резким изменениям цены, и инвестиции в них требуют осторожности.