Проект второго уровня MegaETH определил дату запуска своего нативного токена MEGA — событие TGE запланировано на 30 апреля. Анонс последовал за успешным развертыванием 10 приложений в основной сети. На фоне новости цена токена на премаркете скорректировалась.

MegaETH анонсировал запуск токена MEGA после развертывания приложений

Команда блокчейн-проекта второго уровня MegaETH официально объявила о дате генерации токенов (TGE) для своего нативного актива MEGA. Запуск токена запланирован на 30 апреля. Это важное событие для проекта, который позиционирует себя как «блокчейн реального времени» с амбициозными целями по пропускной способности и скорости транзакций.

Анонс даты TGE последовал сразу после достижения ключевой вехи в развитии проекта — успешного развертывания десяти децентрализованных приложений (dApps) в основной сети MegaETH. Среди запущенных приложений значатся такие сервисы, как лендинговая платформа Cap, децентрализованный обменник Kumbaya и игровой проект ShowDown. Это демонстрирует прогресс в создании полноценной экосистемы на базе MegaETH.

На фоне этого объявления, стоимость токена MEGA на премаркете испытала некоторую коррекцию. По данным аналитической платформы DropsTab, цена актива снизилась с $0,2 до $0,16. Такие колебания часто наблюдаются на рынках перед крупными событиями, такими как TGE, поскольку инвесторы переоценивают свои позиции и фиксируют прибыль или убытки.

Детали распределения токенов и амбиции проекта

Важно отметить, что не все участники программы вознаграждений смогут получить полный объем своих токенов MEGA в день релиза. Согласно информации от команды MegaETH, только пользователи, участвовавшие в программе Sonar Sale, получат 100% разблокировку своих монет сразу после TGE. Для остальных категорий участников, вероятно, будут предусмотрены вестинговые периоды, что является стандартной практикой для многих блокчейн-проектов и направлено на предотвращение резкого падения цены из-за массовых продаж.

MegaETH стремится достичь пропускной способности в 100 000 транзакций в секунду (TPS) и обеспечить практически мгновенную финализацию транзакций. Однако текущие среднесуточные показатели производительности сети составляют около 30 TPS. Это указывает на значительный разрыв между заявленными целями и текущей реальностью, что является типичной проблемой для многих развивающихся блокчейнов, находящихся на ранних стадиях масштабирования.

В октябре 2025 года проект MegaETH успешно провел первичное предложение монет (ICO), в ходе которого было привлечено $1,39 млрд. Спрос на токены значительно превысил предложение: 11 534 кошелька внесли в общей сложности $300 млн при установленном лимите в $50 млн, что привело к переподписке в 27 раз. Это свидетельствует о высоком интересе инвесторов к проекту на ранних этапах. В феврале 2026 года разработчики MegaETH запустили публичную основную сеть, что стало еще одним важным шагом перед предстоящим TGE.

«Мы достигли нашей цели по запуску 10 приложений в основной сети, и теперь готовы к TGE 30 апреля», — заявила команда MegaETH, подчеркивая свою приверженность дорожной карте.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и стран СНГ, интересующихся новыми проектами, запуск токена MEGA представляет возможность для участия в развивающейся экосистеме. Однако важно учитывать волатильность, характерную для новых активов, особенно после TGE, когда на рынок могут выйти токены, полученные по льготным ценам. Майнерам, работающим с ASIC-оборудованием, эта новость не несет прямого влияния, так как MegaETH является проектом второго уровня на базе Ethereum и не использует PoW-майнинг. Тем не менее, развитие таких проектов может косвенно влиять на общую активность в блокчейн-индустрии и, как следствие, на спрос на вычислительные мощности для других PoW-криптовалют.