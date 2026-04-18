Майнинг-пул Parasite нашел второй блок в сети Bitcoin

Майнинг-пул Parasite, который привлекает внимание своим уникальным подходом к распределению вознаграждений, успешно нашел второй блок в сети Bitcoin. Это событие произошло в пятницу, 18 апреля 2026 года, когда пул добыл блок под номером 945,601. Первый блок был найден почти 48 дней назад.

Особенность Parasite Pool заключается в его модели распределения наград. Пул выплачивает 1 BTC тому майнеру, который нашел блок, а оставшуюся часть вознаграждения распределяет между всеми участниками пула. Такой подход получил название «сначала простые майнеры» (plebs eat first), что делает его привлекательным для мелких майнеров.

Parasite Pool был запущен в начале 2026 года и быстро завоевал популярность среди майнеров, которые стремятся к более справедливому распределению доходов. В отличие от крупных пулов, где доминируют мощные майнинговые фермы, Parasite Pool ориентирован на поддержку небольших участников.

Нахождение второго блока подтверждает жизнеспособность и устойчивость пула. Это также демонстрирует, что даже небольшие майнинговые объединения могут успешно конкурировать в сети Bitcoin, несмотря на высокую сложность майнинга.

Что это значит

Для майнеров из России и СНГ Parasite Pool представляет интерес как альтернатива традиционным пулам. Его модель распределения вознаграждений может быть особенно привлекательной для тех, кто использует маломощное оборудование или работает в небольших масштабах. Однако важно учитывать, что успех пула зависит от его популярности и количества участников, поэтому перед подключением стоит изучить текущие показатели его хэшрейта и стабильности.