Майнинг-пул Parasite нашел второй блок в сети Bitcoin

Майнинг-пул Parasite, который привлекает внимание своим уникальным подходом к распределению вознаграждений, успешно нашел второй блок в сети Bitcoin. Это событие произошло в пятницу, 18 апреля 2026 года, когда пул добыл блок под номером 945,601. Первый блок был найден почти 48 дней назад.

Особенность Parasite Pool заключается в его модели распределения наград. Пул выплачивает 1 BTC тому майнеру, который нашел блок, а оставшуюся часть вознаграждения распределяет между всеми участниками пула. Такой подход получил название «сначала простые майнеры» (plebs eat first), что делает его привлекательным для мелких майнеров.

Parasite Pool был запущен в начале 2026 года и быстро завоевал популярность среди майнеров, которые стремятся к более справедливому распределению доходов. В отличие от крупных пулов, где доминируют мощные майнинговые фермы, Parasite Pool ориентирован на поддержку небольших участников.

Нахождение второго блока подтверждает жизнеспособность и устойчивость пула. Это также демонстрирует, что даже небольшие майнинговые объединения могут успешно конкурировать в сети Bitcoin, несмотря на высокую сложность майнинга.

Что это значит

Для майнеров из России и СНГ Parasite Pool представляет интерес как альтернатива традиционным пулам. Его модель распределения вознаграждений может быть особенно привлекательной для тех, кто использует маломощное оборудование или работает в небольших масштабах. Однако важно учитывать, что успех пула зависит от его популярности и количества участников, поэтому перед подключением стоит изучить текущие показатели его хэшрейта и стабильности.

Частые вопросы

Что такое Parasite Pool?
Parasite Pool — это майнинг-пул, который выплачивает 1 BTC нашедшему блок майнеру, а остальное распределяет между всеми участниками.
Почему Parasite Pool популярен?
Пул популярен благодаря своей модели распределения вознаграждений, которая ориентирована на поддержку мелких майнеров.
Что делать майнеру из РФ?
Майнерам стоит рассмотреть подключение к Parasite Pool, если они используют маломощное оборудование, но важно изучить текущие показатели пула.

