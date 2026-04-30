Комиссия правительства России по развитию электроэнергетики планирует обсудить запрет майнинга криптовалют в Москве и Московской области. Заседание назначено на 18 мая 2024 года, сообщил заместитель министра энергетики России Петр Конюшенко.

Что произошло

На заседании комиссии будет рассмотрено предложение о запрете майнинга криптовалют в Москве и Подмосковье. Инициатива направлена на снижение нагрузки на энергосистему региона, где стоимость электроэнергии для промышленных потребителей достигает 6-8 ₽/кВт·ч.

Контекст и предыстория события

В России майнинг криптовалют регулируется ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», который вступил в силу в январе 2021 года. Согласно закону, майнинг признан законным видом деятельности, но требует регистрации в реестре ФНС. В феврале 2024 года Минэнерго уже ограничило майнинг в южных регионах страны из-за дефицита электроэнергии.

Реакция рынка

В редакции MinerWorld отмечают, что потенциальный запрет в Москве и Подмосковье может привести к перераспределению мощностей майнинга в регионы с более дешёвой электроэнергией, такие как Иркутская область и Красноярский край, где стоимость киловатт-часа для промышленных потребителей составляет 3-4 ₽.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Для майнеров в Москве и Подмосковье запрет может означать необходимость переноса оборудования в другие регионы или перехода на легальные формы деятельности. Инвесторам стоит учитывать риски изменения регулирования при планировании новых проектов в криптоиндустрии. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, это может повлиять на рентабельность майнинга в рублёвом выражении.

Окончательное решение по запрету майнинга в Москве и Подмосковье будет принято после заседания комиссии 18 мая 2024 года.