Биткоин-майнеры оказались под давлением трёх ключевых факторов: угрозы квантовых вычислений, массового перехода на ИИ и снижения сетевой активности, что ставит под вопрос их прибыльность и безопасность сети.

Тройная угроза для майнеров биткоина

Индустрия майнинга биткоина переживает непростые времена, сталкиваясь одновременно с тремя серьёзными вызовами. Эти факторы — угроза квантовых вычислений, массовый переход майнеров на инфраструктуру искусственного интеллекта и заметное снижение сетевой активности — создают беспрецедентное давление на операторов и ставят под сомнение долгосрочную стабильность и безопасность всей экосистемы биткоина.

Ник Хансен, генеральный директор Luxor, выразил серьёзную обеспокоенность текущей ситуацией. «Если коротко, всё не очень хорошо», — отметил он, добавив, что на данный момент отсутствуют бычьи катализаторы для дальнейших инвестиций в новое майнинговое оборудование. По его словам, уровень тревоги достигает «шести-семи» по десятибалльной шкале.

Квантовые вычисления: нарастающая угроза

Одной из наиболее значимых угроз является развитие квантовых вычислений. Квантовые компьютеры обладают потенциалом для взлома криптографических алгоритмов, лежащих в основе безопасности биткоина. По оценкам Chaincode Labs, до 60% всего предложения биткоина, что эквивалентно примерно 1,7 миллионам BTC или 800 миллиардам долларов, находится под риском в случае появления злоумышленника с доступом к такому мощному устройству.

Ранее эксперты по кибербезопасности прогнозировали появление квантовых компьютеров, способных взломать шифрование биткоина, в течение 2-8 лет. Однако в марте текущего года исследовательская группа Google опубликовала данные, согласно которым такая технология может стать реальностью уже к 2029 году. Это значительно ускорило сроки и заставило инвесторов, разработчиков и энтузиастов биткоина серьёзно отнестись к данной угрозе. В качестве одной из мер по смягчению риска предлагается заморозка биткоинов, подверженных квантовой угрозе, включая активы, принадлежащие Сатоши Накамото.

Переход на ИИ и снижение сетевой активности

На фоне угрозы квантовых вычислений ситуация усугубляется массовым переходом майнеров на инфраструктуру, ориентированную на искусственный интеллект. Для обеспечения долгосрочной безопасности биткоина необходима надёжная система, поддерживаемая большим количеством майнеров, предоставляющих значительные вычислительные мощности для предотвращения атак. Однако, как отмечают аналитики Bernstein, после халвинга 2024 года, который сократил вознаграждение за блок до 3,125 BTC, майнинг стал значительно менее прибыльным. В результате, большинство крупных майнеров в США уже начали переориентировать свои вычислительные ресурсы на задачи, связанные с ИИ.

В декабре 2024 года Ник Хансен предсказывал, что «сопротивление искушению перейти на ИИ» станет главной задачей для майнеров биткоина в 2026 году. Этот сдвиг означает снижение хэшрейта, направленного на защиту сети биткоина, что потенциально делает её более уязвимой.

Третьим фактором, оказывающим давление на майнеров, является снижение сетевой активности. С момента появления биржевых фондов (ETF) на биткоин значительная часть транзакций, ранее приносивших майнерам доход в виде комиссий, переместилась на институциональные платформы, такие как BlackRock. Это привело к сокращению доходов от комиссий, что, в свою очередь, усиливает экономическое давление на майнеров и ставит под угрозу их операционную устойчивость.

Предложение Hourglass: решение проблемы

«Монеты всё равно будут украдены», — заявил Хансен на конференции OPNEXT 16 апреля. — «Если они должны куда-то утечь, возможно, мы позволим им утечь к майнерам, которые являются наиболее заинтересованными держателями биткоина».

В ответ на эти вызовы Ник Хансен предложил концепцию под названием «Hourglass» (Песочные часы). Эта идея направлена на смягчение последствий потенциального взлома биткоинов квантовыми компьютерами. Вместо того чтобы позволить хакерам мгновенно сбросить все украденные 1,7 миллиона BTC на рынок, что привело бы к обвалу цены, Hourglass предлагает ограничить возможность кражи до 1 BTC за блок. Это означает, что ежедневно может быть украдено не более 144 BTC.

Ключевой аспект предложения заключается в том, что если несколько хакеров будут конкурировать за одни и те же монеты, они будут вынуждены повышать транзакционные комиссии, чтобы их транзакции были подтверждены первыми. Эти комиссии будут поступать майнерам биткоина. Таким образом, к моменту, когда хакер «выиграет» аукцион, он заплатит почти всю стоимость украденного биткоина в виде комиссий, что означает, что деньги достанутся майнерам, а не злоумышленникам. По оценкам, таким образом потребуется около 32 лет, чтобы истощить все 1,7 миллиона монет. В течение этого времени майнеры получат дополнительный доход, что поможет поддерживать безопасность сети биткоина в долгосрочной перспектите.

Что это значит для майнеров из РФ и СНГ?

Для майнеров из России и стран СНГ эти глобальные тенденции означают необходимость тщательного анализа рисков и возможностей. Снижение прибыльности майнинга биткоина, вызванное халвингом и уменьшением сетевых комиссий, требует поиска новых источников дохода или оптимизации затрат. Угроза квантовых вычислений, хотя и не является непосредственной, подчёркивает важность диверсификации активов и изучения новых криптографических решений. Переход крупных игроков на ИИ-инфраструктуру может создать новые ниши для майнеров, готовых адаптироваться к меняющимся условиям рынка, возможно, путём предоставления вычислительных мощностей для других задач, не связанных напрямую с биткоином. В долгосрочной перспективе, успешность будет зависеть от способности быстро реагировать на технологические изменения и экономические вызовы.