Компания MARA приобрела электростанцию мощностью 505 МВт за $1,5 млрд для расширения в сфере искусственного интеллекта. Акции компании выросли на 12%.

Акции майнинговой компании Marathon Digital Holdings (MARA) подскочили на 12% после объявления о покупке электростанции мощностью 505 МВт в Огайо за $1,5 млрд. Это крупнейшая сделка в истории компании, которая сигнализирует о её стратегическом переходе от майнинга биткоина к инфраструктуре для искусственного интеллекта (AI).

Что не так с привычным взглядом

Традиционно майнинговые компании инвестируют в оборудование для добычи криптовалюты, но MARA делает ставку на энергетическую инфраструктуру. Это может показаться нелогичным, учитывая текущий рост сложности майнинга биткоина после апрельского халвинга. Подробнее — майнеры Bitmain.

Реальные данные

Сделка включает приобретение электростанции мощностью 505 МВт и площадки для строительства дата-центра. Это позволит MARA не только обеспечивать энергией свои майнинговые мощности, но и предлагать услуги для AI-стартапов. «Мы видим огромный потенциал в объединении энергетики и вычислений», — заявил CEO MARA Фред Тиль.

Кому это выгодно, кому — наоборот

Основными бенефициарами сделки станут инвесторы MARA, акции которой уже выросли на 12%. Однако российские майнеры могут столкнуться с усилением конкуренции за доступ к энергоресурсам. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, стоимость сделки превышает 135 млрд рублей, что делает её одной из крупнейших в отрасли. Для российских майнеров это означает рост спроса на майнеры Whatsminer.

Российский контекст

В России, где промышленные тарифы на электроэнергию в среднем составляют 3-5 ₽/кВт·ч, подобные инвестиции пока остаются недоступными. Однако развитие хостинга в Сибири, где энергия дешевле, может стать альтернативой для местных майнеров. По нашим наблюдениям, число промышленных майнинг-площадок в России за последний год выросло на 15%.

Сделка MARA подчёркивает растущую конкуренцию в сфере энергоресурсов для майнинга и AI. Российским игрокам стоит учитывать этот тренд при планировании своих инвестиций. Для российских майнеров это означает рост спроса на размещение оборудования на промышленной площадке.