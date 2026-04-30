Магазин
LIVE
BTC $77,036 ▲ 2.11% ETH $2,279 ▲ 1.78% BNB $617.00 ▲ 0.34% SOL $83.73 ▲ 1.51% XRP $1.3700 ▲ 0.80% TON $1.3400 ▲ 2.46%
Майнинг 1 мин

Майнер MARA купил электростанцию за $1,5 млрд для перехода в AI

Компания MARA приобрела электростанцию мощностью 505 МВт за $1,5 млрд для расширения в сфере искусственного интеллекта. Акции компании выросли на 12%.

#BTC
Майнер MARA купил электростанцию за $1,5 млрд для перехода в AI

Акции майнинговой компании Marathon Digital Holdings (MARA) подскочили на 12% после объявления о покупке электростанции мощностью 505 МВт в Огайо за $1,5 млрд. Это крупнейшая сделка в истории компании, которая сигнализирует о её стратегическом переходе от майнинга биткоина к инфраструктуре для искусственного интеллекта (AI).

Что не так с привычным взглядом

Традиционно майнинговые компании инвестируют в оборудование для добычи криптовалюты, но MARA делает ставку на энергетическую инфраструктуру. Это может показаться нелогичным, учитывая текущий рост сложности майнинга биткоина после апрельского халвинга. Подробнее — майнеры Bitmain.

Реальные данные

Сделка включает приобретение электростанции мощностью 505 МВт и площадки для строительства дата-центра. Это позволит MARA не только обеспечивать энергией свои майнинговые мощности, но и предлагать услуги для AI-стартапов. «Мы видим огромный потенциал в объединении энергетики и вычислений», — заявил CEO MARA Фред Тиль.

Кому это выгодно, кому — наоборот

Основными бенефициарами сделки станут инвесторы MARA, акции которой уже выросли на 12%. Однако российские майнеры могут столкнуться с усилением конкуренции за доступ к энергоресурсам. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, стоимость сделки превышает 135 млрд рублей, что делает её одной из крупнейших в отрасли. Для российских майнеров это означает рост спроса на майнеры Whatsminer.

Российский контекст

В России, где промышленные тарифы на электроэнергию в среднем составляют 3-5 ₽/кВт·ч, подобные инвестиции пока остаются недоступными. Однако развитие хостинга в Сибири, где энергия дешевле, может стать альтернативой для местных майнеров. По нашим наблюдениям, число промышленных майнинг-площадок в России за последний год выросло на 15%.

Сделка MARA подчёркивает растущую конкуренцию в сфере энергоресурсов для майнинга и AI. Российским игрокам стоит учитывать этот тренд при планировании своих инвестиций. Для российских майнеров это означает рост спроса на размещение оборудования на промышленной площадке.

Частые вопросы

Как сделка MARA повлияет на российских майнеров?
Российские майнеры могут столкнуться с усилением конкуренции за доступ к энергоресурсам, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Сибирь.
Каковы налоговые последствия для MARA?
Сделка стоимостью $1,5 млрд может повлечь значительные налоговые обязательства для MARA, включая налог на прибыль в размере 25%.
Какие перспективы у перехода MARA в AI?
Переход MARA в сферу искусственного интеллекта открывает новые возможности для роста, но также сопряжён с рисками из-за высокой конкуренции в этой отрасли.

Комментарии

0
    Станьте первым, кто прокомментирует эту новость.

    Похожие новости