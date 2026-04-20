Майкл Сэйлор, глава MicroStrategy, опубликовал загадочное сообщение "Think Even Bigger" вскоре после объявления о приобретении BTC на $1 млрд. Это произошло на фоне его недавних рассуждений о возможности выплаты полумесячных дивидендов акционерам компании.

MicroStrategy продолжает стратегию накопления биткоина

Майкл Сэйлор, исполнительный председатель совета директоров MicroStrategy, вновь привлек внимание криптосообщества, опубликовав в социальной сети X сообщение "Think Even Bigger" (Думай еще масштабнее). Это произошло всего через неделю после того, как его компания объявила о приобретении биткоина на сумму около 1 миллиарда долларов США. Загадочный пост Сэйлора многие интерпретируют как намек на дальнейшие, возможно, еще более крупные инвестиции в первую криптовалюту.

Последнее крупное приобретение MicroStrategy, о котором было объявлено 19 марта, включало покупку 9 245 BTC за 623 миллиона долларов США, а также дополнительные 205 BTC за 14,7 миллиона долларов США. Эти транзакции были профинансированы за счет конвертируемых облигаций и избыточных денежных средств. В результате, общий объем биткоинов, принадлежащих MicroStrategy, достиг 214 246 BTC, приобретенных по средней цене 35 160 долларов за монету. Общая стоимость этих активов на момент публикации превышает 13,5 миллиарда долларов США, что значительно превосходит первоначальные инвестиции компании.

Контекст: дивиденды и стратегия компании

Сообщение Сэйлора появилось вскоре после его недавних рассуждений о потенциальной стратегии выплаты полумесячных дивидендов акционерам MicroStrategy. В интервью CNBC 18 марта он отметил, что компания может рассмотреть возможность распределения части прибыли в биткоинах, если это будет выгодно с налоговой точки зрения. "Мы можем выплачивать дивиденды в биткоинах, если это будет выгодно с точки зрения налогообложения", — заявил Сэйлор. Он также подчеркнул, что MicroStrategy продолжит использовать различные финансовые инструменты, включая конвертируемые облигации и акции, для привлечения капитала с целью дальнейшего приобретения биткоина. Эта стратегия позволяет компании эффективно наращивать свои криптоактивы, минимизируя риски и оптимизируя финансовые потоки.

MicroStrategy стала пионером среди публичных компаний, сделавших биткоин своим основным казначейским активом. С момента начала своей стратегии в августе 2020 года, компания постоянно увеличивает свои запасы BTC, используя различные методы финансирования. Этот подход превратил MicroStrategy из традиционной софтверной компании в крупнейшего корпоративного держателя биткоина, что привлекло внимание как институциональных, так и розничных инвесторов, желающих получить косвенное участие в рынке криптовалют.

Что это значит для рынка и майнеров?

Постоянные покупки биткоина со стороны MicroStrategy и публичные заявления Майкла Сэйлора оказывают значительное влияние на рыночные настроения. Они служат мощным сигналом для других институциональных инвесторов, подтверждая долгосрочную ценность биткоина как средства сохранения капитала и инвестиционного актива. Увеличение спроса со стороны таких крупных игроков, как MicroStrategy, способствует росту цены BTC, что, в свою очередь, положительно сказывается на доходности майнеров. Для российских и СНГ-майнеров это означает потенциальное увеличение прибыли от добычи биткоина, особенно в условиях приближающегося халвинга, который сократит вознаграждение за блок. Повышенный спрос на BTC может помочь компенсировать снижение субсидии за блок, поддерживая рентабельность майнинговых операций. Кроме того, активность MicroStrategy подчеркивает растущую интеграцию криптовалют в традиционные финансовые системы, что может способствовать дальнейшему развитию регулирования и инфраструктуры крипторынка в целом.