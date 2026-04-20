Платежный гигант Mastercard объявил о начале тестирования новой системы расчетов с использованием стейблкоина SoFiUSD. Цель проекта — ускорить обработку карточных транзакций и создать мост между традиционными финансовыми системами и блокчейн-технологиями.

В рамках пилотного проекта Mastercard интегрирует стейблкоин SoFiUSD в свою платежную инфраструктуру. Это позволит сократить время обработки транзакций с нескольких дней до нескольких минут, а также снизить операционные издержки.

SoFiUSD — это стейблкоин, привязанный к доллару США и выпущенный на блокчейне Ethereum. Его использование обеспечивает прозрачность и неизменность транзакций, что особенно важно для крупных финансовых институтов.

Mastercard уже давно проявляет интерес к криптовалютным технологиям. Ранее компания запустила программу Mastercard Crypto Credential, направленную на упрощение идентификации пользователей в блокчейн-сетях. Теперь же фокус сместился на практическое применение стейблкоинов в повседневных платежах.

Что это значит для пользователей из России и СНГ? Внедрение подобных технологий может привести к снижению комиссий за международные переводы и ускорению обработки платежей. Однако пока речь идет о тестировании, и массовое внедрение стейблкоинов в платежные системы займет время.