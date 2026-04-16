Компания Mastercard совместно с платформой Lobster.cash внедрила новую технологию, которая позволяет искусственному интеллекту совершать платежи с использованием банковских карт. Это решение направлено на повышение безопасности и эффективности транзакций, выполняемых автоматизированными системами.

Интеграция Mastercard и Lobster.cash открывает новые возможности для бизнеса, особенно в сфере электронной коммерции и финансовых услуг. ИИ-агенты смогут самостоятельно обрабатывать платежи, минимизируя человеческое вмешательство и снижая вероятность ошибок.

Технологический прогресс в области платежных систем продолжает набирать обороты. Компании активно инвестируют в разработку инструментов, которые позволяют автоматизировать процессы и повышать уровень безопасности транзакций. Внедрение ИИ в платежные системы — это логичный шаг в эволюции финансовых технологий.

Что это значит для пользователей из России и СНГ? Прежде всего, это свидетельствует о глобальном тренде на автоматизацию финансовых операций. В будущем подобные технологии могут быть адаптированы для локальных рынков, что упростит процесс онлайн-покупок и повысит безопасность транзакций.