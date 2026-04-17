Проект LitVM, первый EVM-совместимый Layer-2 для Litecoin на базе ZK-rollup, запустил тестовую сеть. Участие в тестнете может принести потенциальный аирдроп.

LitVM: Революция смарт-контрактов для Litecoin

Проект LitVM представил инновационное решение для экосистемы Litecoin — первый Layer-2 протокол, совместимый с виртуальной машиной Ethereum (EVM) и использующий технологию ZK-rollup. Эта разработка призвана значительно расширить функциональность Litecoin, добавив поддержку смарт-контрактов и возможность запуска децентрализованных Web3-приложений. На текущий момент LitVM активно проводит тестирование своей сети, предлагая пользователям принять участие в активностях, которые могут быть вознаграждены потенциальным аирдропом.

Запуск основной сети (TGE) запланирован после завершения этапа тестирования. Несмотря на отсутствие публичной информации о привлеченных инвестициях, команда проекта сообщает о финальной стадии закрытия раунда финансирования, что свидетельствует о высоком интересе к их разработке со стороны инвесторов.

Что это значит для Litecoin и Web3?

Интеграция EVM-совместимого Layer-2 решения, такого как LitVM, является значительным шагом для Litecoin. До сих пор Litecoin, будучи одной из старейших и наиболее стабильных криптовалют, в основном использовался как средство платежа и хранения стоимости. Отсутствие нативной поддержки смарт-контрактов ограничивало его возможности в сфере децентрализованных финансов (DeFi), NFT и других Web3-приложений.

Технология ZK-rollup, лежащая в основе LitVM, обеспечивает высокую масштабируемость и безопасность. Она позволяет обрабатывать большое количество транзакций вне основной сети Litecoin, а затем агрегировать их в одно доказательство, которое записывается в блокчейн. Это значительно снижает нагрузку на основную сеть, увеличивает пропускную способность и уменьшает комиссии, делая dApps более доступными и эффективными.

Для разработчиков это открывает двери к созданию новых приложений и сервисов на базе Litecoin, используя привычные инструменты и языки программирования, совместимые с EVM. Для пользователей это означает доступ к более широкому спектру децентрализованных продуктов и услуг, ранее недоступных в экосистеме Litecoin.

Как принять участие в тестнете LitVM?

Участие в тестовой сети LitVM не требует финансовых вложений и сводится к выполнению ряда простых действий, направленных на тестирование функционала платформы. Для этого понадобится криптовалютный кошелек, совместимый с EVM, например, MetaMask.

Подключение к сети: Первым шагом является добавление тестовой сети LitVM в ваш кошелек через официальный сайт проекта.

Получение тестовых токенов: В разделе Faucet на сайте LitVM можно запросить тестовые токены zkLTC, которые необходимы для взаимодействия с dApps.

Использование моста (Bridge): Для тестирования функционала моста необходимо перевести тестовые токены между сетями LiteForge и Sepolia через соответствующий раздел на сайте.

Взаимодействие с dApps: Проект предлагает несколько децентрализованных приложений для тестирования: Lester Labs: Платформа для развертывания токенов. Пользователям предлагается заполнить данные и создать свой тестовый токен. Midas Predict: Рынок предсказаний. Здесь можно запросить тестовые токены во вкладке Faucets, а затем сделать ставку на исход какого-либо события. OmniFun: Многофункциональная платформа, где можно создать свой токен (Create Coin), выполнить несколько обменов в разделе Swap, добавить ликвидность в пул (Liquidity) и выполнить задания в разделе Campaign. Ayni: Децентрализованный протокол, где можно обменять zkLTC на wzkLTC и предоставить их в протокол, используя функцию Supply.

Регулярное выполнение этих действий и отслеживание новостей в социальных сетях проекта повышает шансы на получение аирдропа после запуска основной сети.

Что это значит для майнеров из РФ и СНГ?

Для майнеров Litecoin из России и стран СНГ запуск LitVM открывает новые перспективы использования добытых монет. Если ранее LTC в основном продавался или хранился, то теперь появится возможность участвовать в DeFi-протоколах, стейкинге, предоставлять ликвидность и взаимодействовать с другими Web3-приложениями, используя свои LTC. Это может увеличить спрос на Litecoin и, как следствие, его ценность, что косвенно выгодно для майнеров. Участие в тестнете не требует вложений, кроме времени, и может стать дополнительным источником дохода в случае успешного аирдропа. Майнерам стоит следить за развитием проекта и возможностями интеграции добытых LTC в новую экосистему.