Litecoin показал рост на 2,4% за сутки, став лидером индекса CoinDesk 20. Aptos также добавил 1,7% с начала недели.

Инвестор из Новосибирска, вложивший $10 000 в Litecoin в начале апреля, зафиксировал прибыль в 15% — по курсу ЦБ РФ это около 135 000 ₽. Рост LTC на фоне общего подъёма крипторынка привлёк внимание как розничных трейдеров, так и институциональных игроков.

Кто, сколько, когда

29 апреля 2026 года Litecoin продемонстрировал суточный рост на 2,4%, достигнув отметки $92,5. Aptos за три дня с 26 апреля добавил 1,7%, торгуясь на уровне $9,8. Эти цифры стали ключевыми драйверами роста индекса CoinDesk 20, который за день прибавил 1,2%.

Как это работает технически

Рост Litecoin связан с увеличением активности в сети: за последнюю неделю количество транзакций выросло на 18%. Aptos, в свою очередь, привлёк внимание запуском нового L2-решения (надстройки над основной сетью), которое снизило комиссии на 40%.

Реакция конкурентов

Bitcoin за тот же период вырос на 0,8%, Ethereum — на 1,1%. Более скромные показатели крупнейших криптовалют объясняются их меньшей волатильностью по сравнению с альткоинами.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

Для российских майнеров рост Litecoin особенно важен: LTC остаётся одной из самых популярных монет для добычи в Сибири, где средний тариф на электроэнергию составляет 3,5 ₽/кВт·ч. По нашим наблюдениям, доходность майнинга LTC в Иркутской области за последний месяц выросла на 12%. Инвесторы, учитывая текущий курс рубля (около 90 ₽ за $1), могут фиксировать прибыль в национальной валюте, минимизируя валютные риски.

В редакции MinerWorld отмечают, что текущий рост Litecoin может продолжиться до уровня $100 в ближайшие две недели, если сохранится текущая динамика транзакций.