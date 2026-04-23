Lido DAO рассматривает предложение о выделении до 5,8 миллиона долларов в токенах stETH для покрытия дефицита, возникшего после эксплойта моста rsETH Kelp DAO.

Lido планирует выделить до $5,8 млн в stETH для компенсации потерь Kelp DAO

Децентрализованная автономная организация Lido (Lido DAO) вынесла на рассмотрение предложение о выделении значительной суммы в токенах stETH, эквивалентной 5,8 миллионам долларов США, для покрытия дефицита, образовавшегося в результате недавнего эксплойта моста rsETH проекта Kelp DAO. Этот шаг направлен на стабилизацию ситуации после инцидента, который привел к потере примерно 292 миллионов долларов.

Инцидент, произошедший на прошлой неделе, затронул мост rsETH, ключевой компонент инфраструктуры Kelp DAO. Эксплойт привел к значительным финансовым потерям, поставив под угрозу доверие пользователей и стабильность всей экосистемы. В ответ на это, Lido DAO, являющаяся одним из крупнейших поставщиков ликвидного стейкинга Ethereum, инициировала процесс оценки ущерба и разработки механизмов компенсации.

Предложение Lido DAO предусматривает использование части своих резервов stETH для покрытия дефицита, возникшего у Kelp DAO. Точная сумма в 5,8 миллиона долларов указывает на стремление Lido не только поддержать пострадавший проект, но и продемонстрировать приверженность принципам децентрализованного финансирования, где сообщество играет ключевую роль в разрешении кризисных ситуаций. Ожидается, что это решение поможет восстановить ликвидность и доверие к протоколу Kelp DAO, минимизируя долгосрочные последствия эксплойта.

Механизм выделения средств и их распределения будет подробно обсуждаться и голосоваться членами Lido DAO. Такие шаги подчеркивают важность децентрализованного управления и коллективной ответственности в криптоиндустрии, особенно когда речь идет о безопасности и стабильности крупных проектов. Успешное разрешение подобных инцидентов способствует укреплению всей экосистемы децентрализованных финансов.

«Мы стремимся обеспечить стабильность и безопасность экосистемы, поддерживая проекты, пострадавшие от непредвиденных событий», — заявил представитель Lido DAO.

Что это значит для пользователей из РФ и СНГ

Для инвесторов и участников крипторынка из России и стран СНГ данное событие является важным индикатором зрелости и устойчивости децентрализованных протоколов. Несмотря на риски, связанные с эксплойтами, активное участие крупных игроков, таких как Lido DAO, в компенсации потерь демонстрирует стремление сообщества к саморегулированию и защите интересов пользователей. Это также подчеркивает необходимость тщательного анализа рисков при взаимодействии с DeFi-проектами и важность диверсификации портфеля. Майнерам Ethereum, использующим стейкинг через Lido, следует внимательно следить за голосованиями DAO, так как решения могут косвенно влиять на общую стабильность и доходность их активов.