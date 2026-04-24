Квантовая угроза для Биткоина становится ближе

Потенциальная угроза для безопасности криптовалютных сетей, исходящая от квантовых компьютеров, становится всё более осязаемой. Недавний прорыв в этой области значительно сокращает предполагаемые сроки, в течение которых Биткоин и другие криптовалюты должны адаптироваться к новым реалиям. Исследователь Джанкарло Лелли успешно продемонстрировал крупнейшую на сегодняшний день квантовую атаку на криптографию на основе эллиптических кривых, которая лежит в основе безопасности Биткоина, Эфириума и большей части мирового крипторынка с капитализацией в 2,6 триллиона долларов.

Достижение Лелли представляет собой скачок в 512 раз по сравнению с предыдущим рекордом. Хотя этот результат ещё не означает немедленный взлом Биткоина, он является тревожным сигналом. Прогресс в разработке аппаратного обеспечения, способного угрожать сети стоимостью 1,5 триллиона долларов, ускоряется, и что особенно важно, такое оборудование становится доступным для аренды.

«Победная заявка поступила от независимого исследователя, работающего на облачном оборудовании», — отметил Энди Пруден, генеральный директор Project Eleven, стартапа, занимающегося вопросами квантовой устойчивости Биткоина. — «Требования к ресурсам для такого типа атак постоянно снижаются, и барьер для их практического осуществления падает вместе с ними».

То, что ещё недавно считалось отдалённой и маловероятной угрозой, теперь находится в центре внимания. В январе крупные игроки Уолл-стрит, включая BlackRock и генерального директора UBS Серхио Эрмотти, управляющего активами на 5 триллионов долларов, публично выразили обеспокоенность квантовой угрозой. В то же время разработчики Биткоина, ранее игнорировавшие эту проблему, начали активно искать решения после того, как Google пересмотрел свои прогнозы по развитию квантовых технологий, обозначив 2029 год как более реалистичный срок для их широкого применения. В настоящее время даже обсуждается предложение о заморозке монет, потенциально уязвимых для квантовых атак, включая предполагаемые 1,1 миллиона BTC, принадлежащие Сатоши Накамото.

От 6 до 15 бит: экспоненциальный рост возможностей

Рекорд Лелли был установлен всего через семь месяцев после предыдущего достижения. В сентябре 2025 года Стив Типпеконник взломал 6-битный криптографический ключ на квантовом оборудовании, что тогда считалось первой публичной демонстрацией такого рода. Используя облачный квантовый компьютер, Лелли удалось взломать 15-битный ключ. За этот прорыв Project Eleven наградил его одним Биткоином.

Алгоритм шифрования Биткоина использует 256-битные ключи. Разрыв между 15 и 256 битами по-прежнему огромен, однако тот факт, что исследователь превзошёл предыдущий рекорд в 512 раз менее чем за год, подчёркивает растущую уязвимость Биткоина. По оценкам исследователей из Chaincode Labs, до 60% всего предложения Биткоина, что составляет около 800 миллиардов долларов, может быть потенциально уязвимо для квантовых атак.

Дополнительные вызовы для безопасности Биткоина

Ситуация усугубляется другими факторами. Аналитики Bernstein отмечают, что многие крупные американские майнеры начали переводить свою инфраструктуру на задачи, связанные с искусственным интеллектом. Это происходит на фоне роста интереса к ИИ-сектору и снижения прибыльности майнинга Биткоина после халвинга 2024 года. Кроме того, активность в сети Биткоина заметно снизилась с момента запуска спотовых ETF в январе 2024 года, что привело к сокращению комиссий за транзакции — источника дохода, на который майнеры всё больше полагаются.

Если квантовые компьютеры станут реальностью в то время, когда майнеры массово покидают сеть, безопасность Биткоина может быть подорвана гораздо быстрее. «Короче говоря, это не очень хорошо», — ранее заявлял Ник Хансен, генеральный директор майнингового пула Luxor, в интервью DL News. — «В настоящее время нет бычьего катализатора для продолжения инвестиций в новый майнинг. Я бы оценил свою обеспокоенность на шесть-семь баллов по десятибалльной шкале».

Что это значит для России и СНГ

Для инвесторов и майнеров из России и СНГ развитие квантовых технологий представляет собой долгосрочную, но значимую угрозу. Хотя непосредственного риска взлома Биткоина в ближайшие годы нет, ускорение прогресса в этой области требует внимательного отслеживания. Регуляторы и участники рынка должны быть готовы к потенциальным изменениям в протоколах безопасности криптовалют. Важно понимать, что угроза носит глобальный характер и затронет все юрисдикции.

Практическое замечание для майнеров

В текущих условиях, когда прибыльность майнинга Биткоина снижается, а майнеры переориентируются на другие вычислительные задачи, квантовая угроза добавляет ещё один фактор неопределённости. Майнерам следует внимательно следить за новостями о квантовой устойчивости и возможных обновлениях протоколов. В долгосрочной перспективе, возможно, потребуется модернизация оборудования или изменение стратегий для поддержки новых криптографических стандартов, если таковые будут приняты. Пока же, основной фокус остаётся на оптимизации затрат и поиске наиболее эффективных решений для майнинга в условиях снижения вознаграждения.