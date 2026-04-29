Адрес, участвовавший в ICO Ethereum в 2015 году, активизировался, переместив 10 450 ETH на сумму $23 млн. Это произошло после почти 9 лет бездействия, что вызывает вопросы о мотивах и потенциальном влиянии на рынок.

Коротко:

Крупный инвестор, участвовавший в первичном размещении монет (ICO) Ethereum в 2015 году, впервые за почти 9 лет активировал свой кошелек.

С адреса было перемещено 10 450 ETH, что на момент транзакции эквивалентно примерно $23 млн.

Первоначальные инвестиции этого кита в ICO составили всего $3 100, что демонстрирует феноменальный рост стоимости.

Перемещение такой значительной суммы вызывает спекуляции о возможной фиксации прибыли или перераспределении активов.

Подобные события могут влиять на краткосрочную волатильность рынка ETH, особенно при текущем курсе рубля к доллару около 90-95 ₽ за $1.

Развёрнуто по фактам

30 июля 2015 года, вскоре после завершения ICO Ethereum, на адрес, начинающийся с «0x8B2F», поступило 10 450 ETH. Эти средства были приобретены в рамках краудсейла Ethereum, который проходил с июля по сентябрь 2014 года. Тогда один ETH стоил около $0,31. Таким образом, первоначальные инвестиции этого участника составили примерно $3 100. На протяжении почти девяти лет этот адрес оставался неактивным, что характерно для многих ранних инвесторов, которые либо забыли о своих активах, либо придерживались долгосрочной стратегии «hodl».

Недавняя активность, зафиксированная 23 мая 2024 года, показала перемещение всех 10 450 ETH на новый адрес. Стоимость этих активов на момент транзакции составляла около $23 млн. Это событие привлекло внимание аналитиков и участников рынка, поскольку перемещение столь крупной суммы после длительного периода бездействия часто предшествует продаже активов или их перераспределению на другие платформы, например, на централизованные биржи.

Исторически, подобные «пробуждения китов» (крупных держателей активов) неоднократно наблюдались на рынке криптовалют. Например, в начале 2021 года, после значительного роста цен на биткоин, активизировались адреса, связанные с ранними майнерами BTC, что привело к краткосрочным коррекциям. В случае с Ethereum, это событие происходит на фоне общей неопределенности вокруг одобрения спотовых ETF на ETH в США и продолжающегося развития экосистемы L2-решений (надстроек над основной сетью, призванных масштабировать блокчейн).

Что говорят данные

Данные блокчейна показывают, что 10 450 ETH были переведены с исходного адреса на новый, который также не проявлял активности до этого момента. Анализ транзакций не выявил прямых перемещений на известные адреса бирж, что снижает вероятность немедленной продажи всего объема. Однако это не исключает возможности последующего дробления и продажи на нескольких платформах. Рост стоимости инвестиций с $3 100 до $23 млн означает доходность более 740 000% за девять лет, что является одним из самых впечатляющих примеров в истории криптовалют.

Общий объем ETH, находящихся на адресах, которые не проявляли активности более 7 лет, по данным аналитических компаний, составляет значительную часть предложения. Активизация одного такого адреса, хотя и крупная, не является беспрецедентной. Например, в марте 2024 года был зафиксирован перевод 2000 ETH с адреса, связанного с ICO, после 8 лет бездействия. Эти события часто совпадают с периодами роста или высокой волатильности рынка, когда долгосрочные держатели решают зафиксировать часть прибыли.

Наш рыночный анализ показывает, что подобные перемещения, если они не сопровождаются немедленной продажей на биржах, оказывают ограниченное влияние на цену ETH в долгосрочной перспективе, но могут вызвать краткосрочные колебания на 1-3%.

Прогноз и риски

Перемещение 10 450 ETH может иметь несколько сценариев развития. Если владелец решит продать активы, это создаст дополнительное давление на продажу, что потенциально может привести к краткосрочному снижению цены ETH. Однако, учитывая объем рынка Ethereum, который превышает $270 млрд, $23 млн — это относительно небольшая сумма, которая, скорее всего, будет поглощена рынком без существенных потрясений.

Другой сценарий предполагает перераспределение активов для участия в стейкинге, использовании в децентрализованных финансах (DeFi) или переводе на кастодиальные сервисы для более безопасного хранения. В этом случае прямого давления на цену не будет. Также возможно, что владелец просто консолидирует свои активы или переводит их на более современный кошелек для повышения безопасности.

Риски для рынка связаны с возможной паникой среди мелких инвесторов, которые могут интерпретировать это как сигнал к распродаже. Однако институциональные инвесторы и крупные игроки, как правило, ориентируются на более фундаментальные факторы, такие как развитие сети, регулирование и макроэкономическая ситуация. Для российского инвестора, который торгует на централизованных биржах, такие события могут стать возможностью для краткосрочных спекуляций на волатильности.

Чем это обернётся для российских игроков

Для российских майнеров и инвесторов перемещение ETH на $23 млн имеет несколько аспектов. Во-первых, потенциальное краткосрочное снижение цены ETH может повлиять на доходность майнинга, выраженную в рублях. При текущем курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, любое колебание долларовой цены ETH напрямую отражается на рублевой выручке. Майнеры, работающие в регионах с дешевой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край, где промышленные тарифы составляют 3-5 ₽/кВт·ч, более устойчивы к таким колебаниям, но все равно ощущают их.

Во-вторых, если владелец решит продать активы, это может создать дополнительную ликвидность на рынке, что может быть интересно для российских трейдеров. Однако, учитывая действующее регулирование в РФ, такое как ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», операции с криптовалютами требуют внимания к налоговым обязательствам. При фиксации прибыли, российские физические лица обязаны уплачивать НДФЛ по ставке 13% (или 15% при доходе свыше 5 млн ₽ в год), а юридические лица — налог на прибыль 25% при определенных условиях.

В-третьих, событие подчеркивает долгосрочный потенциал инвестиций в криптовалюты, что может стимулировать интерес к майнингу и инвестициям в России. Рост числа промышленных майнинг-площадок в Сибири и развитие хостинга для оборудования свидетельствуют о растущей инфраструктуре. Однако, необходимо учитывать, что крупные перемещения активов могут быть связаны с попытками обойти регуляторные ограничения или вывести средства, что может привлечь внимание надзорных органов, таких как Росфинмониторинг, в рамках 115-ФЗ.

Итог: Активизация «кита» ICO Ethereum после почти десяти лет бездействия и перемещение $23 млн в ETH является значимым, но не критическим событием для рынка. Оно демонстрирует огромный потенциал роста ранних инвестиций в криптовалюты и может вызвать краткосрочную волатильность. Для российских игроков это повод внимательнее следить за рынком, оценивать риски и возможности, а также учитывать налоговые и регуляторные аспекты при работе с цифровыми активами.