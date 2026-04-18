С 11 по 18 апреля 2026 года в криптоиндустрии было зафиксировано 19 раундов финансирования, из которых 16 раскрыли подробности о вложениях. Общий объем привлеченных средств составил $1,1 млрд. Наиболее значимые сделки включают приобретение Bitnomial за $550 млн и инвестицию в размере $200 млн в криптобиржу Kraken.
Крупнейшие сделки недели
Среди наиболее заметных транзакций выделяется покупка Bitnomial компанией Payward, управляющей Kraken, за $550 млн. Bitnomial, специализирующаяся на деривативах, имеет лицензии брокера, клиринговой палаты и биржи деривативов. Эта сделка стала частью стратегии Payward по расширению своего присутствия на рынке США.
Еще одной крупной инвестицией стало вложение $200 млн в Payward со стороны Deutsche Börse Group. Это финансирование оценивает Kraken в $13,3 млрд и является частью партнерства, направленного на интеграцию традиционных финансовых рынков в криптосферу.
Венчурные инвестиции
За указанный период было заключено 14 венчурных сделок. Среди них:
- $100 млн — проект Slash, закрывший раунд серии C при оценке в $1,4 млрд. Проект представляет собой глобальную финансовую платформу с поддержкой стейблкоинов.
- $20 млн — Spectr, проект, специализирующийся на автоматизации комплаенса с использованием ИИ.
- $12 млн — Paxos Labs, подразделение эмитента стейблкоинов, создающее финансовые продукты на базе блокчейна.
Токенсейлы и корпоративные сделки
13 апреля проект Fluent завершил первичное публичное предложение монет (ICO), привлек $1 млн. Также публичная компания Stablecoin Development Corporation получила $134 млн в рамках раунда Post-IPO.
Фокус инвесторов
На этой неделе внимание инвесторов сместилось на DeFi-проекты, блокчейн-сервисы и инфраструктуру. При этом наибольший объем средств привлекли проекты из сферы CeFi.
Что это значит для рынка?
Крупные инвестиции и сделки свидетельствуют о растущем интересе к криптоиндустрии со стороны традиционных финансовых институтов. Это может способствовать дальнейшему развитию инфраструктуры и интеграции криптовалют в глобальную финансовую систему.
