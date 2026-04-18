С 11 по 18 апреля 2026 года в криптоиндустрии было зафиксировано 19 раундов финансирования, из которых 16 раскрыли подробности о вложениях. Общий объем привлеченных средств составил $1,1 млрд. Наиболее значимые сделки включают приобретение Bitnomial за $550 млн и инвестицию в размере $200 млн в криптобиржу Kraken.

Крупнейшие сделки недели

Среди наиболее заметных транзакций выделяется покупка Bitnomial компанией Payward, управляющей Kraken, за $550 млн. Bitnomial, специализирующаяся на деривативах, имеет лицензии брокера, клиринговой палаты и биржи деривативов. Эта сделка стала частью стратегии Payward по расширению своего присутствия на рынке США.

Еще одной крупной инвестицией стало вложение $200 млн в Payward со стороны Deutsche Börse Group. Это финансирование оценивает Kraken в $13,3 млрд и является частью партнерства, направленного на интеграцию традиционных финансовых рынков в криптосферу.

Венчурные инвестиции

За указанный период было заключено 14 венчурных сделок. Среди них:

$100 млн — проект Slash, закрывший раунд серии C при оценке в $1,4 млрд. Проект представляет собой глобальную финансовую платформу с поддержкой стейблкоинов.

$20 млн — Spectr, проект, специализирующийся на автоматизации комплаенса с использованием ИИ.

$12 млн — Paxos Labs, подразделение эмитента стейблкоинов, создающее финансовые продукты на базе блокчейна.

Токенсейлы и корпоративные сделки

13 апреля проект Fluent завершил первичное публичное предложение монет (ICO), привлек $1 млн. Также публичная компания Stablecoin Development Corporation получила $134 млн в рамках раунда Post-IPO.

Фокус инвесторов

На этой неделе внимание инвесторов сместилось на DeFi-проекты, блокчейн-сервисы и инфраструктуру. При этом наибольший объем средств привлекли проекты из сферы CeFi.

Что это значит для рынка?

Крупные инвестиции и сделки свидетельствуют о растущем интересе к криптоиндустрии со стороны традиционных финансовых институтов. Это может способствовать дальнейшему развитию инфраструктуры и интеграции криптовалют в глобальную финансовую систему.